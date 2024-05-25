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北巿東區女酒醉躺地…男趁機「當街交疊」 不雅影片瘋傳遭警送辦

王世堅524急尋「柯文哲你在哪裡」！柯P夫婦被捕捉現蹤北捷 網疑惑這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲夫妻被目擊5月24日晚間在北捷搭車。圖／擷自臉書
柯文哲夫妻被目擊5月24日晚間在北捷搭車。圖／擷自臉書

立法院昨（24）日續審國會改革法案，朝野立委持續攻防，其中「頭號柯黑」、民進黨立委王世堅發言時更火力全開，不僅痛罵民眾黨立委黃國昌是「偽君子」，還狂嗆民眾黨主席柯文哲站出來說清楚「你在哪裡？」。就有網友目擊柯文哲和妻子陳佩琪24日晚上現身北捷搭車，兩人從入座到搭手扶梯的神情、動作都被拍下來，引發網友一陣討論。

臉書粉專「鄉民挺起來」貼出3張照片表示，有民眾於24日晚上9點多看到民眾黨主席柯文哲和妻子陳佩琪乘坐捷運，只見照片中，柯文哲和陳佩琪進入車廂後沒坐在一起，柯文哲單獨坐在博愛座上低頭滑手機，陳佩琪沒坐在隔壁，而是坐在斜對角座位望向四周放空，兩人中間還坐了一位民眾用手遮住口鼻，疑似在打哈欠。

當抵達站點後，柯文哲和陳佩琪則是一前一後離開車廂、保持距離搭手扶梯，沒有過多互動。

照片曝光後引發討論，不少網友紛紛留言，「佩琪好生氣的感覺」、「這個已經是路人了」、「現在可能只有法官會找他」、「落寞的背影、沈重的心情！」、「這是擺拍吧？」，也有人不解柯文哲夫婦怎麼不坐在一起，「夫妻倆也離太遠」、「誰會旁邊有空位竟然不坐在一起」、「（中間）摀嘴巴的一定如坐針氈」。

國會改革 柯文哲 民眾黨 民進黨 王世堅 陳佩琪 黃國昌

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