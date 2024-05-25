蹲馬桶1小時起跳！她哀號喝2公升水也沒效 內行人分享實用建議
許多上班族因餐餐外食，導致飲食不均衡，身體健康也亮紅燈。一名網友分享，自己因為工作壓力大，加上長期外食，導致嚴重的便秘問題，每次上廁所至少都要1小時。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「外食族排便不順」為題，指出前陣子因工作忙季，高壓加上長期外食，導致嚴重的便秘，每次上廁所都要1小時起跳，加上自己會「認馬桶」，在外面完全無法上大號，感嘆休息時間都花在廁所裡。
這名網友進一步說明，看了醫生後，除了吃藥也有多補充益生菌，每天也會喝至少2000cc的水、多吃纖維性蔬菜及水果，平常也會喝優酪乳、養樂多等幫助排便，但效果都沒有想像中的好，好奇發問「有沒有解除便秘的方法？」。
貼文一出後，多數網友分享實用建議，紛紛表示「我因為控制飲食，天天吃subway，意外發現這樣做之後排便都很順暢」、「早上空腹喝水500cc以上，下午就會想拉了」、「火龍果是真的，吃一兩顆保證上廁所！番茄也很棒，我也是便秘人，這些我都有效」、「吃些黑芝麻試試看」、「我是吃燕麥跟膳食纖維」、「除了吃以外，我覺得運動也能改善便秘」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言