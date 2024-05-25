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她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

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她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己4年前開始，習慣不穿內褲，意外發現分泌物比穿內褲少非常多。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己4年前開始，習慣不穿內褲，意外發現分泌物比穿內褲少非常多。示意圖／Ingimage

不少女性會有私密處感染的困擾，時常保持透氣、通風也是一種解決方式。一名女網友分享，自己4年前開始，習慣不穿內褲，意外發現分泌物比穿內褲少非常多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「不穿內褲」為題，指出自己4年前開始，已經不穿內褲，出門也都穿裙子，除了月經來才會穿生理褲。這樣的改變讓她發現「分泌物比以前少非常多」，好奇問大家「有人也沒在穿內褲的嗎？」。

貼文一出後，多數女網友也分享自身經驗，紛紛表示「我是在家洗完澡就不穿內褲了，不穿內褲的好幾年了，都沒婦科毛病很讚」、「在家不穿，但我出門會穿」、、「在家我都穿男生的四角褲通風」、「已經習慣不穿內褲3年左右了」、「+1，不穿內褲真的很舒服，沒有那種束縛感」、「不穿內褲+1，自此再也沒有因為私密處問題而看過醫生」、「不會被看到的話，這其實是對私密處保養最好的方法」。

不過，部分網友認為有衛生疑慮，紛紛回應「拜託妳裙子穿厚一點，最好防水的那種，我不想坐到妳的各種精華啊」、「摩擦會不舒服吧…而且褲子容易有黃黃的痕跡」、「出門也不穿嗎？空氣很髒欸」、「那坐著不就坐在裙子的布料上？」。

內褲 私密處

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