挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」 貼文曝光眾人怒喊：文革開始？

疫情解封後，國人出國的頻率越來越高，其中日本因為地理位置離台灣很近，加上近年來日圓貶值，讓人想一去再去。百萬YouTuber「77老大」近日也到東京觀光，發現就像很多人說的一樣，「他們似乎跟十年前不一樣了！」，以往的以客為尊不見了。

2024-05-25 10:21