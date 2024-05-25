挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」 貼文曝光眾人怒喊：文革開始？
立法院24日續審國會改革法案，院外聚集了至少10萬抗議群眾，高喊「反黑箱，反擴權」，並主張「沒有討論，不是民主」。抗議民眾不斷要求把相關法案退回委員會重審，更有不少人怒批民眾黨立委黃國昌，如今甚至傳出有綠營支持者在網路發文，疑似暗示支持者肉搜黃國昌小孩，消息一出隨即引發熱議。
國會改革法案爭議不斷擴大，醫師蘇一峰24日晚間在臉書表示，有綠營支持者在Threads上暗示網友肉搜黃國昌的小孩資訊，該貼文提到黃國昌小孩目前正就讀國二「怎麼沒有人出賣？」還疑惑表示是不是因為Threads比較少國中生使用。上述發言讓蘇一峰忍不住開酸，「你可以討厭一個人，但是不要放棄當一個人，沒水準的做法只會讓人瞧不起」。
該篇Threads發文引發熱議，網友紛紛指責原PO行為，對此該支持者反駁，自己並沒有號召人公布孩子的資訊，沒有徵求照片、沒有去門口堵人，也沒有謾罵或嘲笑，直指其他網友指控他的行為才是騷擾。不過後續該綠營支持者發現事情鬧大，目前已經將原文刪除，不過原文早已被網友截圖，並分享到PTT。
PTT網友對於原PO的說法絲毫不買單，「瘋了嗎，連小孩都想鬥」、「哇靠，有點扯了，超出文明的底線了」、「會不會整天堵人跟拍呀，文革開始」、「真的有文革的既視感」、「歪腦筋動到家人身上了，這個黨的支持者真棒」、「這種的就噁心了」、「光是有這種念頭都很可怕了」。
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