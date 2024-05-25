快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」 貼文曝光眾人怒喊：文革開始？

聯合新聞網／ 綜合報導
有綠營支持者疑似在網路發文，暗示支持者肉搜民眾黨立委黃國昌(左2)小孩。記者杜建重／攝影
有綠營支持者疑似在網路發文，暗示支持者肉搜民眾黨立委黃國昌(左2)小孩。記者杜建重／攝影

立法院24日續審國會改革法案，院外聚集了至少10萬抗議群眾，高喊「反黑箱，反擴權」，並主張「沒有討論，不是民主」。抗議民眾不斷要求把相關法案退回委員會重審，更有不少人怒批民眾黨立委黃國昌，如今甚至傳出有綠營支持者在網路發文，疑似暗示支持者肉搜黃國昌小孩，消息一出隨即引發熱議。

國會改革法案爭議不斷擴大，醫師蘇一峰24日晚間在臉書表示，有綠營支持者在Threads上暗示網友肉搜黃國昌的小孩資訊，該貼文提到黃國昌小孩目前正就讀國二「怎麼沒有人出賣？」還疑惑表示是不是因為Threads比較少國中生使用。上述發言讓蘇一峰忍不住開酸，「你可以討厭一個人，但是不要放棄當一個人，沒水準的做法只會讓人瞧不起」。

該篇Threads發文引發熱議，網友紛紛指責原PO行為，對此該支持者反駁，自己並沒有號召人公布孩子的資訊，沒有徵求照片、沒有去門口堵人，也沒有謾罵或嘲笑，直指其他網友指控他的行為才是騷擾。不過後續該綠營支持者發現事情鬧大，目前已經將原文刪除，不過原文早已被網友截圖，並分享到PTT

PTT網友對於原PO的說法絲毫不買單，「瘋了嗎，連小孩都想鬥」、「哇靠，有點扯了，超出文明的底線了」、「會不會整天堵人跟拍呀，文革開始」、「真的有文革的既視感」、「歪腦筋動到家人身上了，這個黨的支持者真棒」、「這種的就噁心了」、「光是有這種念頭都很可怕了」。

PTT Threads 國會改革 文革 黃國昌

延伸閱讀

國會改革修法「執政黨發動學運對付在野黨」 藍委吳宗憲：真的很蠢

「我是你接生的」立院外抗議遇台大醫 男大生懇求：別告訴我媽媽

整理包／立法院在吵什麼？國會法案改革爭議一次看

揭524社運人多的秘密！他貼戰利品照片「滿到爆框」 網友全看傻：賺爛了

相關新聞

日本人不一樣了！77老大玩東京驚覺「1大改變」：更像台灣了

疫情解封後，國人出國的頻率越來越高，其中日本因為地理位置離台灣很近，加上近年來日圓貶值，讓人想一去再去。百萬YouTuber「77老大」近日也到東京觀光，發現就像很多人說的一樣，「他們似乎跟十年前不一樣了！」，以往的以客為尊不見了。

挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」 貼文曝光眾人怒喊：文革開始？

立法院24日續審國會改革法案，院外聚集了至少10萬抗議群眾，高喊「反黑箱，反擴權」，並主張「沒有討論，不是民主」。抗議民眾不斷要求把相關法案退回委員會重審，更有不少人怒批民眾黨立委黃國昌，如今甚至傳出有綠營支持者在網路發文，疑似暗示支持者肉搜黃國昌小孩，消息一出隨即引發熱議。

揭524社運人多的秘密！他貼戰利品照片「滿到爆框」 網友全看傻：賺爛了

立法院國會改革風波持續延燒，青島東路24日再度湧入超過10萬人抗議修法，人群滿到連空拍鏡頭都塞不下。對此，有網友好奇，每次社運都有好幾萬人參加，勞工遊行卻只有幾千人，是大家覺得社運比勞工權益重要很多嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

IKEA用餐「拿包包佔位」回來竟被丟地上！她氣炸公審 兩派網友吵翻

一名女網友分享，近日去IKEA餐廳吃飯，因為人潮眾多，她先將包包放在位置上佔位，接著和老公一起去拿食物回來。沒想到回到座位時，竟發現位置被兩位爺爺奶奶坐走了，他們的包包則被丟到地上，讓她感到非常生氣。貼文引發兩派網友熱烈討論。

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

夏季氣溫炎熱，不少人在家會開冷氣，導致用電量及電費都十分可觀。不過就有網友分享「0元電費帳單」，3到5月兩個月內，他家二樓只用了140度電，扣掉節電獎勵、電子帳單優惠、併入下期計收金額後，本期竟不用繳電費，讓不少網友十分佩服。

醫院看診後繳費遇1狀況 妹子氣炸：老人是不是沒隱私意識？

現代人非常重視個人隱私，就連到醫院看病也不想被人知道自己看什麼科，有一名女網友抱怨日前在醫院自助繳費時…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。