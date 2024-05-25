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日本人不一樣了！77老大玩東京驚覺「1大改變」：更像台灣了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人喜歡赴日旅遊。圖為充滿遊客的日本東京。美聯社
台灣人喜歡赴日旅遊。圖為充滿遊客的日本東京。美聯社

疫情解封後，國人出國的頻率越來越高，其中日本因為地理位置離台灣很近，加上近年來日圓貶值，讓人想一去再去。百萬YouTuber「77老大」近日也到東京觀光，發現就像很多人說的一樣，「他們似乎跟十年前不一樣了！」，以往的以客為尊不見了。

77老大在臉書發文指出，很多人都說日本人的服務態度變了，這次自己到了東京旅遊，也發現，「他們似乎跟十年前不一樣了！」，和以往的以客為尊，用娃娃音介紹，送客人到門口，還有千篇一律的微笑、鞠躬有點不同。

77老大表示，現在的服務方式依然友善，但更像台灣的感覺，做好例行的點餐、帶位，以不打擾客人為主，有問題才會協助解決，「我覺得，這樣反而更舒服！」，不用刻意做到下對上的服務，「以客為友」，跟客人像朋友，平等友善的對待，更加真誠溫暖。

網友看完也留言，「很認同」、「要的就是自在的感覺」、「剛剛好的溫度最好」、「確實不要養成顧客花錢就是大爺的心態」、「有時候太過客氣也是一種拒人之外」、「送客人到門口還九十度鞠躬，反而讓我壓力很大」。

但也有人說，「疫情後服務態度變差，有的服務員甚至很暴躁，跟以前差太多了」、「我也是今年寒假去日本玩，但發現沒水準的年輕人越來越多了」、「我認為是台灣人對日本的一切都放了濾鏡，到了匪夷所思的地步」、「很多服務業其實都不是日本人了」。

日本 東京 網紅

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