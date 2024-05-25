快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

揭524社運人多的秘密！他貼戰利品照片「滿到爆框」 網友全看傻：賺爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院會審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審。資料照，記者黃義書／攝影
立法院會審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審。資料照，記者黃義書／攝影

立法院國會改革風波持續延燒，青島東路24日再度湧入超過10萬人抗議修法，人群滿到連空拍鏡頭都塞不下。對此，有網友好奇，每次社運都有好幾萬人參加，勞工遊行卻只有幾千人，是大家覺得社運比勞工權益重要很多嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何社運很多人，5/1勞工遊行都沒人？」為題，指出每次社運遊行，動不動就是幾萬人參加，反觀勞工遊行，每年都只有2-3000人參加，參加者也不包含學生，認為學生未來有很大機率會成為勞工，呼籲大家明年能踴躍出席勞工遊行。

貼文一出後，一名網友點出青島東路人潮爆滿的原因，就是爆量的糧食，並貼出一張自己拿到的戰利品，從照片中可以發現有滿滿的零食、泡麵以及能量果凍飲料，讓他直言「如果沒有足夠的糧草，要怎樣能調度大軍呢？」。

一名網友分享，自己參加524社運拿到的戰利品，從照片中可以發現有滿滿的零食、泡麵以及能量果凍飲料，吃上一個月都不是問題。圖/翻攝自PTT
一名網友分享，自己參加524社運拿到的戰利品，從照片中可以發現有滿滿的零食、泡麵以及能量果凍飲料，吃上一個月都不是問題。圖/翻攝自PTT

這篇推文也引起廣大網友熱議，紛紛表示「這些至少能撐一個月」、「早知道跟著去喊兩下了」、「人多的祕密揭曉了」、「這真的現場拿的？說你去大採購我都相信」、「哇，賺爛了賺爛了」、「哇塞...資金真雄厚」、「真爽，難怪今天好多人炫耀去喊口號就拿了多少物資」、「看來下次人數會暴增了」、「說真的很澎拜，比便當好太多了」。

修法 國會改革 社運 空拍 立法院 零食

延伸閱讀

整理包／立法院在吵什麼？國會法案改革爭議一次看

遭鍾佳濱「飛撲襲臀」 陳菁徽回辦公室收韓國瑜1禮物感動了

國會改革修法「執政黨發動學運對付在野黨」 藍委吳宗憲：真的很蠢

「我是你接生的」立院外抗議遇台大醫 男大生懇求：別告訴我媽媽

相關新聞

揭524社運人多的秘密！他貼戰利品照片「滿到爆框」 網友全看傻：賺爛了

立法院國會改革風波持續延燒，青島東路24日再度湧入超過10萬人抗議修法，人群滿到連空拍鏡頭都塞不下。對此，有網友好奇，每次社運都有好幾萬人參加，勞工遊行卻只有幾千人，是大家覺得社運比勞工權益重要很多嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

IKEA用餐「拿包包佔位」回來竟被丟地上！她氣炸公審 兩派網友吵翻

一名女網友分享，近日去IKEA餐廳吃飯，因為人潮眾多，她先將包包放在位置上佔位，接著和老公一起去拿食物回來。沒想到回到座位時，竟發現位置被兩位爺爺奶奶坐走了，他們的包包則被丟到地上，讓她感到非常生氣。貼文引發兩派網友熱烈討論。

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

夏季氣溫炎熱，不少人在家會開冷氣，導致用電量及電費都十分可觀。不過就有網友分享「0元電費帳單」，3到5月兩個月內，他家二樓只用了140度電，扣掉節電獎勵、電子帳單優惠、併入下期計收金額後，本期竟不用繳電費，讓不少網友十分佩服。

醫院看診後繳費遇1狀況 妹子氣炸：老人是不是沒隱私意識？

現代人非常重視個人隱私，就連到醫院看病也不想被人知道自己看什麼科，有一名女網友抱怨日前在醫院自助繳費時…

兄妹共繳房貸卻「只掛妹妹名字」！ 她又揭2人年收差距 網：哥哥根本被騙

現今房價水漲船高，若家人能夠一起買房、分擔房貸壓力或許是件好事，但也可能會因此產生爭吵、嫌隙。近日一位網友在Dcard上發文表示，她與哥哥一起幫家裡買房，房貸一人一半，但因為頭期款是原PO繳的，所以房子掛在她名下。讓原PO過意不去的是，她發現哥哥的年薪約70萬，自己創業的年收則在250萬左右...

他日本訪友不知何種台灣伴手禮適合？ 網建議換這名產最夯

許多來台灣旅遊的觀光客都會採買些熱門名產，例如鳳梨酥、太陽餅、茶葉、小泡芙等帶回國當伴手禮，而台灣人出國訪友同樣也需準備伴手禮。有一位網友計劃最近要去日本拜訪老友，煩惱著要帶什麼台灣名產去訪友才合適，希望聽聽其他人的建議。貼文引起網友間熱議，有人點明「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。