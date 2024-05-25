揭524社運人多的秘密！他貼戰利品照片「滿到爆框」 網友全看傻：賺爛了

立法院國會改革風波持續延燒，青島東路24日再度湧入超過10萬人抗議修法，人群滿到連空拍鏡頭都塞不下。對此，有網友好奇，每次社運都有好幾萬人參加，勞工遊行卻只有幾千人，是大家覺得社運比勞工權益重要很多嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何社運很多人，5/1勞工遊行都沒人？」為題，指出每次社運遊行，動不動就是幾萬人參加，反觀勞工遊行，每年都只有2-3000人參加，參加者也不包含學生，認為學生未來有很大機率會成為勞工，呼籲大家明年能踴躍出席勞工遊行。

貼文一出後，一名網友點出青島東路人潮爆滿的原因，就是爆量的糧食，並貼出一張自己拿到的戰利品，從照片中可以發現有滿滿的零食、泡麵以及能量果凍飲料，讓他直言「如果沒有足夠的糧草，要怎樣能調度大軍呢？」。

一名網友分享，自己參加524社運拿到的戰利品，從照片中可以發現有滿滿的零食、泡麵以及能量果凍飲料，吃上一個月都不是問題。圖/翻攝自PTT

這篇推文也引起廣大網友熱議，紛紛表示「這些至少能撐一個月」、「早知道跟著去喊兩下了」、「人多的祕密揭曉了」、「這真的現場拿的？說你去大採購我都相信」、「哇，賺爛了賺爛了」、「哇塞...資金真雄厚」、「真爽，難怪今天好多人炫耀去喊口號就拿了多少物資」、「看來下次人數會暴增了」、「說真的很澎拜，比便當好太多了」。