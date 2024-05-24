IKEA用餐「拿包包佔位」回來竟被丟地上！她氣炸公審 兩派網友吵翻

一名女網友分享，近日去IKEA餐廳吃飯，因為人潮眾多，她先將包包放在位置上佔位，接著和老公一起去拿食物回來。沒想到回到座位時，竟發現位置被兩位爺爺奶奶坐走了，他們的包包則被丟到地上，讓她感到非常生氣。貼文引發兩派網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，近日她和老公去IKEA逛街、吃飯，因為用餐時段人很多，他們便先將隨身包放在座位上，再去拿餐點回來。沒想到回到原本的位置時，竟發現座位上坐著兩位老奶奶和老爺爺，原先拿來佔位的包包則被丟到地上，讓她十分傻眼。

原PO詢問對方「你們要找位子為什麼把人家袋子丟地上」，兩位老人家卻裝作沒聽到，並用台語聊天，連隔壁桌客人告訴他們，有看到是原PO先來的，爺爺奶奶還是繼續裝傻，假裝聽不懂，「整個氣到，這就是屬於年長者的特權吧？」

文章引發熱議，不少網友認為原PO拿東西佔位「有錯在先」，「拿東西佔位子是對的？別把不對的行為合理化」、「活該，因為座位是給人坐的不是袋子，雖然我不會直接丟地上」、「佔位還敢PO，真的臉皮很厚」、「連學校圖書館都會強調別用物品佔位」、「誰知道你是佔位還是忘記東西，難道傻傻在旁邊等嗎？恭喜踢到鐵板」、「你們可以一個人拿餐點，一個人留著佔位子啊」。

但也有人挺原PO，「大開眼界，到底為什麼拿袋子佔位不行啊？一堆道德魔人」、「去咖啡廳、小吃店什麼的，如果很多人，也都要先看有位置才可以點餐，假如每個人都拿著餐點找位置反而容易發生意外吧」、「我以為先拿東西佔位，買個食物十分鐘內回來是大眾能接受的欸，不然要買完食物呆站在路上看哪邊有位子再搶嗎？菜都冷掉了」、「原來大家都覺得拿東西佔位是錯的？我在百貨上班，休息去美食街吃飯，基本上看到桌椅上有放物品就不會去動，以為是大家都有的默契，去點餐通常很快就回來了，不會離開位子太久」。