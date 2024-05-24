太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻
夏季氣溫炎熱，不少人在家會開冷氣，導致用電量及電費都十分可觀。不過就有網友分享「0元電費帳單」，3到5月兩個月內，他家二樓只用了140度電，扣掉節電獎勵、電子帳單優惠、併入下期計收金額後，本期竟不用繳電費，讓不少網友十分佩服。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他收到最新一期電費帳單後，驚訝發現此期應繳金額居然為0元，從3月14日到5月15日，他家二樓只用了140度電，共233元，扣除節電獎勵175元、電子帳單優惠10元後，只需繳交48元，但因金額太低直接併入下期，所以本期不需繳交任何費用，「自己還是頭一次遇到不用繳電費」。
原PO說明，他家有四層樓，共裝了3個電表。家中兩台冰箱和按摩椅都在一樓，這期帳單為1212元；三、四樓共用電表，包含電爐和變頻冷氣，合計電費共1980元；不用繳電費的二樓，則有一台定頻冷氣和變頻洗衣機。
不少網友好奇，究竟要多省才能達到電費0元，對此原PO回應，「只有睡覺才在用電就有可能」，他解釋，住在二樓的媽媽睡覺時才吹冷氣，一次吹4至6小時左右。不過因為冷氣是定頻的，用電量卻很低，因此收到帳單時他也感到有點驚奇。
貼文引起討論，不少網友驚訝表示，「膜拜一下，太神了」、「是怎麼辦到的，這麼厲害」、「這是沒人住嗎」。另外，也有人指出，將家電全換成一級後，省電差異確實很明顯，「真的有差，家電都是一級，二個月才1700多，嚇到」、「一級變頻電器冷氣、冰箱，省電真的有感」、「換成變頻冷氣，每天從下午吹到隔天早上九點，每期電費也才不到2k」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言