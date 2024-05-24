快訊

M4版iPad Pro主鏡頭多了「神祕小孔」！蘋果曝實際作用變身神功能

AI主播閃亮降臨「科技玩家聊月報」！軟萌獸娘邀你命名拿好禮

影／中捷被砍刀刀見骨！高中生父淚眼：那種痛到我為止

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，收到3至5月電費帳單後，竟發現家中二樓不需繳交任何電費，圖／ingimage
一名網友分享，收到3至5月電費帳單後，竟發現家中二樓不需繳交任何電費，圖／ingimage

夏季氣溫炎熱，不少人在家會開冷氣，導致用電量及電費都十分可觀。不過就有網友分享「0元電費帳單」，3到5月兩個月內，他家二樓只用了140度電，扣掉節電獎勵、電子帳單優惠、併入下期計收金額後，本期竟不用繳電費，讓不少網友十分佩服。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他收到最新一期電費帳單後，驚訝發現此期應繳金額居然為0元，從3月14日到5月15日，他家二樓只用了140度電，共233元，扣除節電獎勵175元、電子帳單優惠10元後，只需繳交48元，但因金額太低直接併入下期，所以本期不需繳交任何費用，「自己還是頭一次遇到不用繳電費」。

原PO說明，他家有四層樓，共裝了3個電表。家中兩台冰箱和按摩椅都在一樓，這期帳單為1212元；三、四樓共用電表，包含電爐和變頻冷氣，合計電費共1980元；不用繳電費的二樓，則有一台定頻冷氣和變頻洗衣機。

不少網友好奇，究竟要多省才能達到電費0元，對此原PO回應，「只有睡覺才在用電就有可能」，他解釋，住在二樓的媽媽睡覺時才吹冷氣，一次吹4至6小時左右。不過因為冷氣是定頻的，用電量卻很低，因此收到帳單時他也感到有點驚奇。

貼文引起討論，不少網友驚訝表示，「膜拜一下，太神了」、「是怎麼辦到的，這麼厲害」、「這是沒人住嗎」。另外，也有人指出，將家電全換成一級後，省電差異確實很明顯，「真的有差，家電都是一級，二個月才1700多，嚇到」、「一級變頻電器冷氣、冰箱，省電真的有感」、「換成變頻冷氣，每天從下午吹到隔天早上九點，每期電費也才不到2k」。

冷氣 帳單 省電 節電

延伸閱讀

他日本訪友不知何種台灣伴手禮適合？ 網建議換這名產最夯

她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

超商即期麵包被搶光！他想省錢「跑三間全無」 網友猜可能原因

她滿懷期待應徵蝦皮「好失望」 過來人曝：班被砍到差點吃土

相關新聞

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

夏季氣溫炎熱，不少人在家會開冷氣，導致用電量及電費都十分可觀。不過就有網友分享「0元電費帳單」，3到5月兩個月內，他家二樓只用了140度電，扣掉節電獎勵、電子帳單優惠、併入下期計收金額後，本期竟不用繳電費，讓不少網友十分佩服。

醫院看診後繳費遇1狀況 妹子氣炸：老人是不是沒隱私意識？

現代人非常重視個人隱私，就連到醫院看病也不想被人知道自己看什麼科，有一名女網友抱怨日前在醫院自助繳費時…

兄妹共繳房貸卻「只掛妹妹名字」！ 她又揭2人年收差距 網：哥哥根本被騙

現今房價水漲船高，若家人能夠一起買房、分擔房貸壓力或許是件好事，但也可能會因此產生爭吵、嫌隙。近日一位網友在Dcard上發文表示，她與哥哥一起幫家裡買房，房貸一人一半，但因為頭期款是原PO繳的，所以房子掛在她名下。讓原PO過意不去的是，她發現哥哥的年薪約70萬，自己創業的年收則在250萬左右...

他日本訪友不知何種台灣伴手禮適合？ 網建議換這名產最夯

許多來台灣旅遊的觀光客都會採買些熱門名產，例如鳳梨酥、太陽餅、茶葉、小泡芙等帶回國當伴手禮，而台灣人出國訪友同樣也需準備伴手禮。有一位網友計劃最近要去日本拜訪老友，煩惱著要帶什麼台灣名產去訪友才合適，希望聽聽其他人的建議。貼文引起網友間熱議，有人點明「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。

雙北多間吉野家分店陸續收攤 網友分析：是該策略調整

日本牛丼連鎖店「吉野家」，於1988年在台北館前路上開設台灣首家分店後，生意興隆，最高峰時在全台共開設有50多家之多。最近有網友在臉書社團提問，有人知道為何吉野家在雙北多間分店陸續收攤？貼文引起網友們的熱議，有人直接點出原因，「該是策略調整，畢竟母公司從4年前就在收店了，話說醫院對面那家是該收，東西真的很不ok」。

想換卻騎不壞！網友點名這幾牌「老機車」超耐用：已操30年

根據交通部統計查詢網資料顯示，113年4月台灣機車數量有14,578,873輛，每100人有99.1輛機車，真的是機車大國。一位網友表示，自己擁有一輛車齡20年的GTR 125，仍在服役中，捨不得更換，好奇問大家「陪伴你最久的125機車是哪台？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。