醫院看診後繳費遇1狀況 妹子氣炸：老人是不是沒隱私意識？

現代人非常重視個人隱私，就連到醫院看病也不想被人知道自己看什麼科，有一名女網友抱怨日前在醫院自助繳費時，有一名老人家直接站在她旁邊盯著螢幕看，甚至還迸出一句「這麼年輕看婦科喔？」讓她聽了十分火大，「台灣老人是不是沒什麼隱私意識？」

女網友在PTT發文表示，日前去醫院看診，看完後到自助繳費機操作繳款，這時有一名老人家站在她旁邊還盯著螢幕看，因為螢幕會顯示看診的科別，老人家看到還碎念「這麼年輕看婦科喔？」、「怎麼自己一個人來看婦科？」、「男人不可靠齁，讓妳自己一個人來」，對方甚至還想要動手幫忙操作，讓她氣得回嗆「這麼想知道我看什麼病喔？幹嘛盯著我的螢幕看？」

被嗆之後，老人家才閉嘴，但仍然站在旁邊盯著螢幕看。原PO說自己只是因為要去玩水，所以到醫院看診開個藥調整一下，結果就被老人「廣播」就診的科別給整個排隊隊伍知道，讓她氣憤又無奈，「到底為什麼要貼那麼近然後盯著別人的東西看？可不可以有點距離感？」

貼文引起眾人熱議，「直接開噴啊，說看三X，干你屁事之類」、「看到這篇差點以為是我自己發的文，尤其是排隊都不保持距離，真的讓人超厭煩」、「我也覺得，為什麼有些人都要貼很近？不管老少都有這問題，對別人保持一點距離比較禮貌吧」、「確實有遇過這種人，不過我都笑笑看待，可能他認為自己熱心吧」、「我教妳一招啦，在台灣特別好用。妳覺得別人排太近，就用力裝咳嗽，而且是乾咳那種。台灣人超級怕死，一看妳咳嗽絕對離妳遠遠的」。