雙北多間吉野家分店陸續收攤 網友分析：是該策略調整

日本牛丼連鎖店「吉野家」，於1988年在台北館前路上開設台灣首家分店後，生意興隆，最高峰時在全台共開設有50多家之多。最近有網友在臉書社團提問，有人知道為何吉野家在雙北多間分店陸續收攤？貼文引起網友們的熱議，有人直接點出原因，「該是策略調整，畢竟母公司從4年前就在收店了，話說醫院對面那家是該收，東西真的很不ok」。

原po在臉書「木柵社團」貼文表示，最近發現吉野家分店陸續在收攤，而吉野家文山區的分店包括政大店和萬芳醫院店也都關門了，他十分好奇是什麼原因。事實上，吉野家不僅關閉文山區2家店，其他網友也指出，公館店和新店大坪林店也收了。

原PO的貼文引起網友熱烈討論，紛紛認為吉野家會關分店，除了未來可能想轉型走其他店型外，CP值低讓顧客卻步也是原因之一，一位網友說「我算是吉野家忠實老顧客，資歷20年以上，但是這幾年真的越來越難吃，常常覺得是一堆白飯淋上牛丼醬油，客戶跑掉是早晚的事」。有網友認為「貴、吃不飽、CP值低，今年過年間，景美、木柵地區賣吃的都沒啥開，就跑去景美夜市店買，大概點了特盛牛飯、茶碗蒸、辣味泡菜、味噌湯，這些就300上下」，有網友附和「吉野家東西越來越貴了，根本吃不飽啊！」、「我那天在新店家樂福吃吉野家的特大牛丼，那個份量小到讓我差點哭出來」。

另外有些人認為是產品走味了，「景美店上次去吃，走味了」、「要吃吉野家還是去日本吃比較好，份量多、汁也多」、「貴，難吃，沒有任何一點贏Sukiya」。有網友則敲邊鼓，建議其他品牌的同類餐飲店可以進駐景美，「拜託Sukiya來景美開一間！拜託拜託，來景美擊敗吉野家，只要開一定擊敗！」、「三商、Sukiya，都可以」、「木柵可以來開一間Sukiya嗎？附近都沒有，連新店都沒有，一樣特盛，吉野家根本是迷你碗，還貴超多」。

而針對店面接連結束營業的情況，記者實際求證吉野家，業者低調回應，透露目前狀況為預定計畫，接下來針對台灣市場也會有新的方針。