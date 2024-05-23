他日本訪友不知何種台灣伴手禮適合？ 網建議換這名產最夯

許多來台灣旅遊的觀光客都會採買些熱門名產，例如鳳梨酥、太陽餅、茶葉、小泡芙等帶回國當伴手禮，而台灣人出國訪友同樣也需準備伴手禮。有一位網友計劃最近要去日本拜訪老友，煩惱著要帶什麼台灣名產去訪友才合適，希望聽聽其他人的建議。貼文引起網友間熱議，有人點明「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。

原PO在臉書「日台交流廣場」貼文說最近要去大阪探訪老友，10年前，他帶了板橋的鳳梨酥跟嘉義的蛋捲去超受歡迎，但不知道現在一般日本人喜歡台灣什麼名產。這問題困擾原PO很久，最後只能貼文請教其他人，現在「一般日本人喜歡台灣的什麼名產？」

話題曝光掀起網友熱烈討論，大家紛紛推薦自己心中第一名的伴手禮，許多人不約而同點名可送烏魚子，「據說日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」、「烏魚子！在日本很貴，送這個會很開心」、「烏魚子，如果喜歡喝酒的話送高粱也可」、「一口吃烏魚子，建議產地購買」。有些網友則認為送禮物也要考量對方年齡，「有點年紀的朋友，烏魚子跟烏龍茶葉不錯喔！烏魚子要教他們料理方式，很棒的下酒菜，他們蠻喜歡的！」，另外有人建議「鳥龍或包種茶葉和鳳梨酥及鳥魚子也可！（原則日本無產之土產品）」。

不過仍有不少人還是建議買鳳梨酥，「日本人比較愛鳳梨酥」、「我覺得給鳳梨酥就行，要是愛喝酒人的話，送台灣自產的威士忌酒更好」、「我日本客人幾乎都喜歡微熱山丘鳳梨酥，不會太甜，土鳳梨帶酸味，吃的時候，不怎麼掉鳳梨酥屑屑，方便」、「佳德鳳梨酥、淡水魚酥或竹塹餅」。

也有網友提供各式各樣不同的選擇，「七七乳加巧克力」、「台灣LV手提袋也很受歡迎」、「芋頭酥」、「牛軋糖」、「聽我日籍老師說是茶葉」、「我帶過福義軒的蛋捲」、「看年齡分布，年輕人出乎意料喜歡義美小泡芙」。

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