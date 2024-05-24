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兄妹共繳房貸卻「只掛妹妹名字」！ 她又揭2人年收差距 網：哥哥根本被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，她與哥哥共同負擔房貸，房子為她獨自持有，由於種種因素，正猶豫是否要和哥哥討論房貸的負擔比例。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位網友表示，她與哥哥共同負擔房貸，房子為她獨自持有，由於種種因素，正猶豫是否要和哥哥討論房貸的負擔比例。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

現今房價水漲船高，若家人能夠一起買房、分擔房貸壓力或許是件好事，但也可能會因此產生爭吵、嫌隙。近日一位網友在Dcard上發文表示，她與哥哥一起幫家裡買房，房貸一人一半，但因為頭期款是原PO繳的，所以房子掛在她名下。讓原PO過意不去的是，她發現哥哥的年薪約70萬，自己創業的年收則在250萬左右，因此打算調整兩人房貸的負擔比例，但又擔心父親的遺產只會給哥哥一人，猶豫該怎麼做比較好？

原PO說明，除了房貸一人一半外，升降息、管理費、水電瓦斯裝潢費等都是她負責。她目前在經營美甲美睫工作室，家人只知道自己的月收在8到10萬元，但實際上她的年收入約有250萬元，而哥哥的年薪為70萬元，一年光是房貸就要花費36萬。原PO表示，她的哥哥為人善良，因此想跟對方討論，由原PO負擔7成的房貸、哥哥付3成就好。不過，原PO想到未來父親至少1億的遺產說不定只會留給哥哥一人，又認為這麼做不必要。

至於為何擔心父親不肯分給她財產，原PO表示，父親原本就偏愛哥哥，且父母離婚後，自己也因故與父親翻臉。若是未來爸爸公平對待，她也會顧慮哥哥先前的付出。

對此，有網友勸原PO不必太顧慮哥哥，「自營商沒有穩賺的，收入不用如實說，房貸改6：4讓自己良心過得去就好，7：3太極端了」、「我要是您我會先顧好自己，自己壯大才有能力幫助別人，您哥哥假如真的繼承上億，何須您幫忙？萬一有讓您繼承，哥哥有困難您也可以在自己能力範圍內幫忙」、「你不是受薪階級，要有點餘裕承擔風險」、「低調默默賺錢就好，不用跟家人說。很多人到最後會為了父母的遺產翻臉，進而情勒你賺的多，應該主動放棄遺產」。

不過也有人為哥哥打抱不平，「既然房子名字只有掛你，我覺得應該全部你付才合理」、「一邊裝體諒哥哥，一邊又不停強調遺產可能會全給哥哥，問為什麼不自己買自己付，又說是哥哥自願分擔」、「一碼歸一碼，房子是你的名字妳多出到7：3是合理的。爸爸的遺產是另一樁事情，混一起談不清楚的」、「你哥可能是替你著想，覺得妹妹自己開業很辛苦幫忙出一點，結果你只想到爸爸遺產會給哥哥，所以打算繼續讓他這樣付出」、「你哥感覺根本被你騙去買房」。

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