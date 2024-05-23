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想換卻騎不壞！網友點名這幾牌「老機車」超耐用：已操30年

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣機車密度名列世界前茅。示意圖／聯合報系資料照
台灣機車密度名列世界前茅。示意圖／聯合報系資料照

根據交通部統計查詢網資料顯示，113年4月台灣機車數量有14,578,873輛，每100人有99.1輛機車，真的是機車大國。一位網友表示，自己擁有一輛車齡20年的GTR 125，仍在服役中，捨不得更換，好奇問大家「陪伴你最久的125機車是哪台？」。

一位網友在「PTT Gossiping板」發文，表示擁有一輛山葉GTR 125機車，20年來陪伴自己，充滿了滿滿的回憶，到現在出現問題，仍會想修好它繼續騎，因為騎久了好感情，真的捨不得換新車，也想知道其他人騎乘最久的機車是哪一輛？

貼文曝光引熱議，被網友點名最多的是「山葉」、「光陽」兩廠牌產品，「GTR+1重點是想換但騎不壞啊」、「山葉，民國87年到現在」、「勁戰還在陪我」、「我妹JOG 50，26年！」、「風光125，但想換電車了」、「豪漢，快30年，鄰居豪邁30以上」、「G4，後來越想越不該報廢，其實還可以騎」、「豪邁+1，陪了我應該超過15年有吧？即使納莉被水淹過還是一樣強壯」。

另外，也有人提到「三陽」、「台鈴」的產品，留言「迪爵125，已經26年ing」、「現在路上依然一堆老迪爵才屌」、「長輩的野狼125現在還在騎，至少30年了」、「悍將騎24年」、「台鈴GSR 125現在還是很好騎，車箱超大」、「NEX，被機車版勸到修完車繼續騎」。

文章被轉貼到「小老婆汽機車資訊網」，對於為何早期機車比較耐操？有內行網友解釋，「老車精密不高，容錯率高，造就低故障，壽命長耐用」、「以前公差容忍度大啊，現在機車公差容忍度小，一旦超出容忍範圍就是出問題」、「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」。

機車族

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