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台灣這支紅綠燈讓人「一秒到日本」 網友開噴：對這類人超危險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出紅綠燈反裝易造成事故發生。 圖／翻攝自臉書社群「爆料公社二社」
網友指出紅綠燈反裝易造成事故發生。 圖／翻攝自臉書社群「爆料公社二社」

紅綠燈是路口重要交通號誌，負責控管車流秩序，然而這路口的紅綠燈卻「反裝」，乍看之下似乎很正常，但仔細深究卻會造成用路人誤會，進而導致意外發生。

有民眾22日在臉書社群「爆料公社二社」貼出一張路口照，嘲諷「不說我還以為我來到日本了呢」，只見圖中藍天綠地陽光正好，馬路又平又直沒有半台車，似乎沒有異狀，但其實畫面正中央的紅綠燈未依法規「左紅右綠」安裝，原PO不客氣的批評「真不知是工程好做還是驗收隨便」。

雖然有部分人認為只是小錯誤，「用路人能看懂就好了吧」、「沒問題啊？三向都能看到清楚的位子」、「這沒差吧，也不會造成用路人的危險」，但都被網友一一反嗆「這是法規問題，不是你看不看得懂」、「就跟鈔票一樣，不是像就能用」、「不懂法規就別丟人現眼了」。

不少網友也提醒紅綠燈裝反的錯誤有多危險，「有人會有顏色辨識的問題，世界不是只圍繞正常人在轉」、「老實說這很危險，我同學有色弱，必須透過燈號位置來確認紅綠燈」、「色弱的人很容易看錯，造成事故發生，不要跟我說甚麼色盲不能考駕照，交通規畫不能這樣，況且走路也需要去看清楚紅綠燈」、「順序會影響色弱的人的辨識時間，還有色盲的辨識正確性」、「建議馬上撥打當地政府的『民眾服務電話』進去告知此事」、「真的滿危險的」。

依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第203條規定，「行車管制號誌燈面中各鏡面之排列方式，得以橫排或縱排安裝之，橫排者由左至右，依次為圓形紅燈，圓形黃燈，左轉箭頭綠燈，圓形綠燈，直行箭頭綠燈，右轉箭頭綠燈。縱排者由上至下，依次為圓形紅燈、圓形黃燈、圓形綠燈，直行箭頭綠燈，左轉箭頭綠燈，右轉箭頭綠燈」，日本的紅綠燈順序恰與我國相反。

標誌 紅綠燈

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