在日本會被白眼！搭大眾運輸常遇「1行為」超妨礙人 一票苦主：怎麼下車

每個國家的大眾運輸規定不同，不過台灣與日本來說，每到上下班尖峰時間，總是會擠滿大批上班族，對很多人來說是個夢魘。有網友就好奇台灣人在擁擠時刻搭大眾運輸時，都沒有習慣把背包往前背，如果在日本「早就被翻白眼了」，引起熱議。

網友在臉書社團「爆廢1公社」指出，台灣人搭大眾運輸工具遇到擁擠的情況下，都不會像日本人一樣把後背包往前背，「一定要背在後面？都不覺得這樣會妨礙到別人通行嗎？」，並指出如果在日本搭電車沒有這樣做，會被日本人翻白眼。

此文一出馬上引起熱議，有人留言說，「日本人從小就教育『不要去影響他人』，台灣沒有這樣的教育」、「會這樣做的沒幾個，坐公車有遇到10個人，有10個都不會放前面」、「認真說，公車很多學生背大後背包然後還兩個靠背站，同學請問你們這樣站人家怎麼下車」。

但也有人認為不要以偏概全，「我上周才剛從日本回來，我可以跟你保證電車上大部分日本人也不會把背包往前背」、「也是有日本背後面的好嗎」、「你確定？我在日本看到的很像沒有一定是那樣，你是不是被刻板印象害到了」。

對此，住在台灣的日本人「日本人的歐吉桑」在臉書指出，其實把後背包往前背是在日本東京、大阪早上坐通勤地鐵時候的必備動作，要不然真的會被日本人罵死。