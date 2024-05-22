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她餘額不足不敢上車 司機兇悍說出「這句話」網讚：霸氣暖男

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在公車看到的超暖一幕，有乘客上車時發現餘額不足決定下車，司機注意到之後，用最兇的語氣說了一句暖心的話。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友分享在公車看到的超暖一幕，有乘客上車時發現餘額不足決定下車，司機注意到之後，用最兇的語氣說了一句暖心的話。情境示意圖。圖／ingimage

搭乘大眾運輸時，通常會確定悠遊卡、零錢金額足夠，以避免搭不上車的尷尬情境。近日，一名網友分享在公車看到的超暖一幕，有乘客上車時發現餘額不足決定下車，司機注意到之後，用兇悍的語氣說了一句暖心的話，讓原PO直呼「非當事人都被溫暖到了」。文章一出引發網友共鳴，除了大讚該名司機超暖，也紛紛說出在公車上曾遇過的暖心事件。

一名女網友近日在Threads分享搭公車時遇到的溫暖一幕，她表示搭公車的時候，後門有一個女生上車嗶卡後發現餘額不足，所以又下車。公車司機發現後，便用廣播說了一句「上車啊！餘額不足就餘額不足，啊不然不用回家哦！」，讓目擊這一幕的原PO直呼「用最兇的語氣說出最暖的話，超帥的⋯」、「非當事人都被溫暖到了」。

文章一出，不少網友也覺得司機的舉動很暖心，「司機人好好」、「好man喔」、「超暖！」、「覺得大部分公車司機大哥大姐，人都是很好很暖」、「司機大哥人超好，帥！」、「霸氣暖男」、「傲嬌系公車司機」、「霸氣的溫柔」、「鐵漢柔情」、「當場聽到一定超感動」、「被司機叔叔的話帥到了」。

有人則分享曾遇見的暖心司機，「我有一次也餘額不足，但司機也叫我上車！」、「很多年前有次卡餘額不足，身上只有百鈔，準備投100元下去的時候，司機直接阻止我，幫我投60元下去，說下次再還他就好」、「我也見過公車司機超級兇的吼『坐好啦阿伯！坐好』，然後等所有人都坐穩穩才開車」、「台中500號有一位男司機，每一站停車的時候都會唸站牌名稱，下車後會跟妳說掰掰跟小心，超暖」、「之前遇過搭錯車，司機大哥跟我說不用刷卡，好感動」。

但也有網友不太認同該名司機的做法，「這樣講話我覺得不行，沒顧慮到女乘客的自尊心，原本她可能要去儲值，這麼廣播，全車的人都知道她餘額不足了」。另有人指出餘額不足還是可以搭車，「悠遊卡坐公車餘額不足可以代墊一次，但以60塊為限，記得是允許為負的」、「記得搭公車餘額不足還是可以搭捏，我就是有過扣完變-3塊，之後再去超商加值，儲值200的話，金額就會變成197元」。

公車 大眾運輸 悠遊卡 餘額

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