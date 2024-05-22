缺一杯奶茶店家卻堅稱「客人沒點飲料」 外送員打開點餐系統超傻眼

許多人為了節省時間，都會透過外送平台訂餐；而外送員通常在前往店家取餐後，離開前都會確認內容物是否正確，以免送錯餐點。日前有一名外送員接到了一個特別訂單，發現顧客的訂購明細有一項「她叫奶茶」的飲料，但店家交給他的提袋裡卻沒有附上飲料，不禁十分困惑，於是打開點餐系統查明原因，結果讓他看傻眼。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中分享，日前接到一份訂單，上面有「蒜味麵包」、「她叫奶茶」、「奶油白醬」三大品項。然而在清點餐點時，卻發現少了一杯奶茶，於是對店家說「ㄟ…好像少一杯飲料」，店家則回應「沒有飲料啊」，並解釋「那是我們家的狗，客人沒有點飲料，只有這兩項沒錯，你取走就對了」。

原PO離開後，越想越不對勁，不解店家說的狗到底是啥，打開點餐系統確認，卻看到一隻柯基犬的照片，並寫上「沒有要賣，她只是太可愛了，給你們看一下」，讓原PO哭笑不得。

貼文一出，不少網友歪樓表示「好可愛，現在都可以附照片了哦？」、「我看到大概也會點」、「餐點不對，狗狗要帶走」、「回他：客人說要帶狗過去，他要看狗」、「想到我們家的狗也叫奶茶」。不過也有網友指出「熊貓菜單不是要審核嗎」、「這種店家我不訂」、「怕製餐過程有接觸狗又不洗手」、「胡搞瞎搞，餐點就餐點還在那自以為有趣，這種店家東西會多好吃我是不信啦」。