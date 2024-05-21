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他抱怨室友借東西像自己的「整包拿去」 網安慰：他太過分

聯合新聞網／ 綜合報導
網友說他的室友很愛隨手借東西，而且很多時候是沒說一聲就直接拿。情境式意圖。圖/ingimage
網友說他的室友很愛隨手借東西，而且很多時候是沒說一聲就直接拿。情境式意圖。圖/ingimage

「男生就一定要大方嗎？」有一位網友說他的室友很愛隨手借東西，而且很多時候是沒說一聲就直接拿，例如「借衛生紙，就整包拿走；借充電線就好像變成他的一樣，不說就不還；借外套出去把妹，因為女生說冷就把外套借那個女生穿了，說下一次見面女生就會還」，明明那是原PO的外套，室友卻說男生不要這麼小氣。對此，原PO問身邊朋友的意見，更想知道其他人怎麼看？

原PO在Dcard 貼文抱怨他的室友很愛隨手借東西，借了遲遲不還外，還勸他「男生不要這麼小氣」。原PO文中提到最近發生的事情，讓他對室友更加難以忍受。他說「室友們有在一起健身，運動回來的臭衣服、臭毛巾就直接放在單槓健身架上，我在運動都能聞到那種汗臭味」，更過分的是，他還會拿我的乳清蛋白去喝，明明才買兩三天，就只剩這幾包，他不僅信手拿，還說兄弟之間拿一包還好吧？他心想「這樣說拿一包，是當作自己的了嗎？」他也問了身邊朋友意見，他們的反應是，很多女生也說這樣太計較了會很難追女生。

看完貼文後，網友紛紛安慰原PO，「你不小氣，是他們過分了！」、「你沒錯啊！東西拿免錢的，還講的好像是你的錯，我是覺得你要比他們更不要臉，師夷長技以制夷」、「您沒錯啊！拿你的東西對別人大方，這是啥邏輯」。

此外，有人認為室友的行為已是偷竊，「這個叫做偷竊，不是借，這個不是兄弟，是犯人」、「裝小米監視器，以後抓到走法律途徑。上一次看到的案例，是一位婦人偷拿機車上的衛生紙，賠了20萬元」。

不過也有人認為，「我覺得他們比較沒禮貌，拿整包衛生紙我覺得是還好，但如果是拿你買給自已喝的乳清蛋白，他應該要問一下，前提是你沒有跟他說，想喝可以拿個一包」；有人覺得態度要強硬一些，「這就是太誇張，找個時間跟他講清楚劃清底線，我看你應該也不是很介意借別人東西，只是他太過了」。

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