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不沾鍋打入冷宮！他讚用這鍋具料理好吃「用過就回不去了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一般家庭主婦多喜歡用不沾鍋烹調，使用起來方便又好清洗，但也有不少人是不鏽鋼鍋或是鑄鐵鍋的擁護者。圖擷自臉書「家常菜」
一般家庭主婦多喜歡用不沾鍋烹調，使用起來方便又好清洗，但也有不少人是不鏽鋼鍋或是鑄鐵鍋的擁護者。圖擷自臉書「家常菜」

一般家庭主婦多喜歡用不沾鍋烹調，使用起來方便又好清洗，但也有不少人是不鏽鋼鍋或是鑄鐵鍋的擁護者。 有一位網友在臉書「家常菜」貼文，大讚自己使用的鑄鐵鍋煎東西真香，文中他更進一步的表示，因為有鑄鐵鍋，「我的不沾鍋都打入冷宮」。貼文一出，引起網友熱議，有人附議「用過就回不去了」，有人更好奇的問，「請問這是哪個牌子的鑄鐵鍋」。

原PO文中敘述自己如何用鑄鐵鍋煎雞腿肉，他先用稀釋醬油跟黑胡椒醃漬雞腿肉，下鍋煎的時候一開始會沾鍋一下，等雞腿肉表面脆脆不沾了，再翻面煎另一面。他說「鑄鐵鍋煎東西真香」，所以「自從有了鑄鐵鍋，我的不沾鍋都打入冷宮」。

貼文曝光引發討論，鑄鐵鍋同好表示，「我的不沾鍋都丟了，鑄鐵鍋煎東西真香+1，天冷時就加個木板直接上桌，熱熱吃」，「用了鑄鐵鍋就回不去了」。有關如何保養鑄鐵鍋，內行人跳出來說明「鐵鍋怕水，不怕油，用水洗完要用瓦斯爐烤乾，有油就先用小蘇打把油吸乾淨再清洗即可」。

一些對鑄鐵鍋有興趣的人，紛紛提問，「你怎麼清理保養鑄鐵鍋的，我一直很想買，但又怕保養不當」、「有一種鑄鐵鍋裡面是白色琺瑯的，也一樣好用嗎？」、「請問可以煎蛋嗎？」可見許多人對鑄鐵鍋躍躍欲試。

雖然多數網友回應喜歡鑄鐵鍋，但還是有人持相反意見，「很會到處亂噴油耶」、「這種鍋子很重」、「我有一個，覺得煮東西很吃油，把手很燙也不方便，就把它丟了」。回頭來看不沾鍋，有經驗的人分享自己的料理方式，「不沾鍋不適合煎有厚度的肉排，因為煎肉排需要高溫，會容易傷到塗層，但不沾鍋還是可以留著炒菜用」。

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