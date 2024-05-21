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他愛吃甜食問有資格減肥嗎？ 網提這方式可助戒斷

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示每次自己工作疲累、不開心、或開心時，都會想找甜的吃，還不是只吃一點點，是吃很飽的那種程度，所以體重從讀大學時的54kg直線上升，工作後更爬到64kg。雖然想減肥，但自制力差，甚至覺得自己沒資格喊減肥，想聽聽其他人的意見。情境式意圖。圖／ingimage
網友表示每次自己工作疲累、不開心、或開心時，都會想找甜的吃，還不是只吃一點點，是吃很飽的那種程度，所以體重從讀大學時的54kg直線上升，工作後更爬到64kg。雖然想減肥，但自制力差，甚至覺得自己沒資格喊減肥，想聽聽其他人的意見。情境式意圖。圖／ingimage

吃甜食讓人心情愉悅，但要付出代價，不僅會讓人們變胖，還會有三高的風險，所以減醣的人越來越多，希望藉由戒糖、戒甜食，降低三高指數，恢復好身材。有一位網友表示每次自己工作疲累、不開心或是開心時，都會想找甜的吃，還不是只吃一點點，是吃很飽的那種程度，所以體重從讀大學時的54kg直線上升，工作後更爬到64kg。雖然想減肥，但自制力差，甚至覺得自己沒資格喊減肥，想聽聽其他人的意見。

原PO在Dcard 文中敘述，自己雖然知道在「工作疲累、不開心或是開心時，都會找甜的吃，還會吃很飽」的心態和習慣並不對，而且每次都告訴自己不要這樣了，但最終總是抗拒不了美食的誘惑，就這麼一直惡性循環、內耗。他很想改掉這壞習慣，「知道甜點對身體不好，但真的很想吃，並且吃一口根本不夠」，他心累的想，「是不是真的沒資格說要減肥？」

網友看完貼文後，鼓勵他說「喜歡吃甜食不是一種罪，不要再責備自己了」、「糖就像煙癮一樣很難戒，吃甜的本能上會讓人快樂，甜食濃度又特別高，會一直誘使你吃，所以就算想吃一點點就好，回過神來可能已經見底了。紓壓的方法也沒有什麼特別的，運動到出汗，我覺得就有效，也不用特意跑出門，原地開合跳也行」。也有網友暖心建議，「忍一段時間之後就完全不想吃了」或是「要不要試試看零卡點心？」、「你嘗試拚死忍住一週不吃，之後就覺得不吃也無所謂了」。

有人進一步提議，「如果只是喜歡甜味的話，要不要選擇一些相對健康的甜食點心？例如豆花。如果慎選配料的話，感覺應該還算是健康的點心，湯底不要加糖漿改加無糖豆漿，配料選仙草、愛玉、木耳之類的低熱量配料，或是選澱粉含量較高但好處多多的綠豆，又能讓豆花本身帶有一點甜味」。

也有過來人分享自己的減甜食方式，他說「自己原本的生活方式是3餐都吃甜食、麵包或隨便亂吃；中間過渡期是3項全家的甜點和一份健康餐盒，外加單點一份甜食；現在減成全家的甜點只剩一份，一日吃2份健康餐盒。不過偶爾還是會回復過渡期生活，體重下降進度大概1個月1公斤（小基數）。」對於這樣的進度，原PO自覺已經很滿意了，持續改造中，缺點是伙食費微升。最後他提醒「健康餐請選你真的很喜歡、每天會期待去吃的店家，吃水煮餐走不遠的」。

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