女同事薪不到4萬買房了！理由讓他驚呆 一票網友認同：她是對的

萬物皆漲、薪水不漲，多數人談到買房就只能嘆氣。但有一位網友發現28歲的女同事，每月薪水不到4萬元，卻已大膽訂了一間房，在聽了她解釋為何此時買房的原因後，更是驚訝不已，直呼「這是全民炒房吧」。

一位網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，聽到28歲的女同事去訂了一間房，讓他好奇，月薪不到4萬元的她，怎有能力現在就買房子。

但女同事卻說，反正現在貸款延長年限，可以貸久一點，而且還有還款寬限期，最多以後繳不起房貸或是不想住了就賣掉，相較現在買房花的錢，「還是賺翻了吧」。女同事的解釋，讓原PO相當驚訝，直呼「這是全民炒房吧」。

貼文一出引發熱議，有人同感驚訝質疑「28歲月薪不到4萬要怎麼湊頭期款」、「繳不出能賣掉還賺，那為什麼有法拍屋？」、「前提賣的錢可以再買得到房子啊，不然要流落街頭喔，這跟卡債族87%像」、「斷崖式少子化…看誰來買囉」、「反正5年寬限期後見真章啊」。

但有更多人留言支持女同事的想法，「他的概念是對的」、「你以為五年後不會漲嗎？」、「穩漲的，是很棒的投資」、「100%賣得掉啊，只是看你想獲利多少」、「五年前我也是這樣想，但沒有執行，所以現在很後悔」、「的確我也是這種想法，台灣唯二不會跌的，物價跟房價」、「青安就是讓你上車用的，寬限5年，貸40年，不香嗎？怎樣也要買吧」。