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學生都掃光！國小營養午餐「起司馬鈴薯蒸蛋」爆紅 食譜吸220萬網友朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市岡山國小教師林晉如，在部落格曝光「起司馬鈴薯蒸蛋」製作步驟。 圖／翻攝自部落格「林晉如的創意教學魔法教室」
高雄市岡山國小教師林晉如，在部落格曝光「起司馬鈴薯蒸蛋」製作步驟。 圖／翻攝自部落格「林晉如的創意教學魔法教室

高雄市岡山國小日前出現一道賣相不佳的營養午餐起司馬鈴薯蒸蛋」，雖然學生表示看起來「好噁心」，卻也破天荒把這道菜「掃光光」，讓該校老師林晉如決定在部落格上寫文章分享「起司馬鈴薯蒸蛋」的料理步驟。

林晉如在臉書發文指出，日前校內營養午餐搬來一道沒看過的菜色，表面看起來很像「蒸蛋」，但是裡面似乎還有馬鈴薯。學生第一眼看到這種菜色，紛紛直呼「好噁心，這是什麼？」，試吃一口之後，才發現是「起司」口味的馬鈴薯蒸蛋。

林晉如提到，蒸蛋裡面吃得到綿密的起司馬鈴薯，她認為這種食物「好像只會在百貨公司的美食區看到」，也說自己從事教育工作那麼多年，從來沒吃過這麼好吃的營養午餐配菜，「吃完我再去盛第二次時，已經盤底朝天被『掃光光』」，不禁大讚學生識貨。甚至還有學生打定主意說要去隔壁班盛裝吃剩的「起司馬鈴薯蒸蛋」，並喊話「他們沒吃完太可惜了」、「我們來幫忙吃」、「廚工媽媽煮的要多捧場」、「千萬不要浪費食物」。

幾天後，林晉如發現「起司馬鈴薯蒸蛋」的臉書貼文除了引起轟動，也收到一名來自彰化縣、同樣在國小擔任廚工媽媽的粉絲私訊詢問製作方式。林晉如在徵求校內廚工楊媽媽的同意後，寫了一篇部落格文章，再透過臉書食譜曝光，目前兩篇貼文的點閱率已突破220萬。

起司馬鈴薯蒸蛋作法如下：

步驟一、先將馬鈴薯切絲炒軟，再將肉片切成如絞肉般的小塊狀，連同放入甜玉米粒一起炒熟；

步驟二、在碗裡打五顆蛋，以牛奶取代水倒入碗中，雞蛋和牛奶的比例大約1：2，加鹽和糖調味；

步驟三、馬鈴薯炒軟後盛起，將已調好味的牛奶蛋液加入；

步驟四、送進電鍋，外鍋加1.5杯水，也可以視馬鈴薯的量調整；

步驟五、電鍋快跳起來時，掀開鍋蓋，用鐵夾子加入乳酪絲，讓乳酪絲可以趁熱融化；

步驟六、電鍋跳起來時，再悶一下。

林晉如把「起司馬鈴薯蒸蛋」的食譜分享出去後，一名喜歡下廚的媽媽也照著步驟完成，並且拍成影片發到IG。不少網友留言表示「餐廳等級的菜，學校竟吃得到，幸福」、「不浪費食物的孩子最可愛」、「這是小孩的最愛啊！我家的兩妞也喜歡」。

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