快訊

評／賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

擁有這種基因晚年失智風險高 研究顯示症狀可能提早10年出現

馬英九：賴清德就職演說是「新兩國論」 兩岸將面臨不可預測風險

車輪餅「1傳統口味」完全沒人買？一票人力挺：懂吃的人必點

聯合新聞網／ 綜合報導
車輪餅是許多民眾喜愛的小吃，有網友就發現，「菜脯」口味幾乎沒人點過，好奇這口味好不好吃。 聯合報系資料照
車輪餅是許多民眾喜愛的小吃，有網友就發現，「菜脯」口味幾乎沒人點過，好奇這口味好不好吃。 聯合報系資料照

車輪餅是不少台灣民眾喜愛的小吃之一，一名網友分享，他去買車輪餅時，就發現包括自己在內的客人，幾乎都只點奶油、紅豆等經典口味，完全沒有人點菜脯口味，讓他不禁好奇「真的有人吃過嗎？」。

原PO在PTT發文表示，最近他到車輪餅攤買了2個奶油、2個紅豆和1個芋頭口味的車輪餅，等待期間觀察下來，發現完全沒有人點菜單上的「菜脯口味」，而他自己也沒有吃過，好奇詢問眾人：「這口味到底是誰在吃？有沒有人吃過？」

文章引起討論，不少人大讚菜脯口味是內行人必點，「懂吃的人」、「菜脯口味很好吃啊」、「超好吃欸必點」、「熱量比甜的口味少很多」、「好吃，屬於台灣人的傳統口味」、「最好吃的還真的是菜脯跟芋頭」、「我小時候只吃菜脯的」、「我都先一個菜脯加一個甜的」。

許多網友仍習慣吃奶油、紅豆和芋頭三種經典口味，但也有不少人認為鹹的更好吃，並推薦蘿蔔絲和高麗菜口味，「鹹的才讚」、「蘿蔔絲口味天下第一」、「蘿蔔絲才是正解」、「高麗菜很少人賣，但是弄得好，不錯吃」。

小吃 甜點

延伸閱讀

家庭月收8萬很不夠？ 網友曝：一人月薪賺10萬才能「過得好」

夜空驚見超巨大「藍色流星」高速劃過！瞬間照亮葡萄牙黑夜

床上滑手機…男友「1舉動」她超傻眼 掀一票人共鳴：正常反應

台灣道路「1設計」遭轟但國外卻當寶？ 網紅揭致命傷：喪失初衷

相關新聞

車輪餅「1傳統口味」完全沒人買？一票人力挺：懂吃的人必點

車輪餅是不少台灣民眾喜愛的小吃之一，一名網友分享，他去買車輪餅時，就發現包括自己在內的客人，幾乎都只點奶油、紅豆等經典口味，完全沒有人點菜脯口味，讓他不禁好奇「真的有人吃過嗎？」

苦找1小時！外送員見「訂單備註」傻了 網一看超毛：以為去鬼屋冒險

外送讓民眾生活更加方便，但外送員卻偶爾會收到一些不合理的要求。日前，一名外送員在「外送員的奇聞怪事」透露，某天自己在送最後一單時，遇到一位客人將「實際送餐地點」寫在備註欄，害他花了近1小時才完成訂單，忍不住氣得直言「永遠列入黑名單」。

淘汰果汁機可處理廚餘？網指廚餘機「1功能」難取代：免打包再拿去丟

不少家庭三餐會買食材自煮，因此會購買廚餘機，方便將食物殘渣絞碎，避免有臭味。

他剛停好機械車位…後方駕駛秒按鈕「送下樓」 網看傻：故意的吧

在機械車位停車，要先將車子開進升降電梯，然而近日有網友抱怨，他才剛倒車進去，後車駕駛竟直接上前按下操控按鈕，將他連人帶車送下樓。貼文曝光後，留言區也直呼：「好誇張」、「故意的吧！」

4個大人用餐他講「3+1」位！店員愣住 一票人搖頭：超困擾

在台灣有許多人認為數字4是「死」的諧音，特別是長輩，在生活中會盡量避免使用，然而近日一名網友指出，他們4名成人去餐廳用餐，告訴店員共有「3+1」位，想不到對方瞬間露出疑惑的表情。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

夏天還沒到！他曬電費單「1+2樓2922度」 他傻眼：都裸睡了

夏天都還沒到，已經有民眾在哀號電費驚人，一名網友近日曬出自家電費單，兩層樓加起來共2922度，成為同郵遞區號用電冠軍。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。