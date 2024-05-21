車輪餅「1傳統口味」完全沒人買？一票人力挺：懂吃的人必點

車輪餅是不少台灣民眾喜愛的小吃之一，一名網友分享，他去買車輪餅時，就發現包括自己在內的客人，幾乎都只點奶油、紅豆等經典口味，完全沒有人點菜脯口味，讓他不禁好奇「真的有人吃過嗎？」。

原PO在PTT發文表示，最近他到車輪餅攤買了2個奶油、2個紅豆和1個芋頭口味的車輪餅，等待期間觀察下來，發現完全沒有人點菜單上的「菜脯口味」，而他自己也沒有吃過，好奇詢問眾人：「這口味到底是誰在吃？有沒有人吃過？」

文章引起討論，不少人大讚菜脯口味是內行人必點，「懂吃的人」、「菜脯口味很好吃啊」、「超好吃欸必點」、「熱量比甜的口味少很多」、「好吃，屬於台灣人的傳統口味」、「最好吃的還真的是菜脯跟芋頭」、「我小時候只吃菜脯的」、「我都先一個菜脯加一個甜的」。

許多網友仍習慣吃奶油、紅豆和芋頭三種經典口味，但也有不少人認為鹹的更好吃，並推薦蘿蔔絲和高麗菜口味，「鹹的才讚」、「蘿蔔絲口味天下第一」、「蘿蔔絲才是正解」、「高麗菜很少人賣，但是弄得好，不錯吃」。