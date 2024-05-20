苦找1小時！外送員見「訂單備註」傻了 網一看超毛：以為去鬼屋冒險

外送讓民眾生活更加方便，但外送員卻偶爾會收到一些不合理的要求。日前，一名外送員在「外送員的奇聞怪事」透露，某天自己在送最後一單時，遇到一位客人將「實際送餐地點」寫在備註欄，害他花了近1小時才完成訂單，忍不住氣得直言「永遠列入黑名單」。

原PO表示，某天他為了完成外送平台的達標挑戰，便接了最後一位客人的訂單，不料等自己到訂單位置後，才發現對方將「實際送餐地點」寫在備註欄，且遠遠超出外送範圍，甚至還傳訊息請原PO幫忙買飲料。

原PO指出，晚上前往地點的路上非常黑，幾乎伸手不見五指，周邊的樹比人還高，而自己身上也因此沾到蜘蛛網，「我還回車上拿頭燈戴，不然手機的手電筒不夠力」。他透露，好不容易找到地點後，對方卻給出一大堆硬幣，讓他氣得決定將對方列入黑名單，感嘆道「這單應該是我2018年從台中搬回台北，踏入外送之後遇到最難找的一單」，並透露自己最後花了近1小時才完成訂單。

貼文一出，引起網友熱烈討論，「不仔細看內文，只看圖的話，我還以為是要去鬼屋冒險，這個路也太讓人毛毛的了」、「能住在這種地方很厲害，能找到更厲害…」、「超出範圍不用送啊，回報派單就好」、「超出範圍取消單一樣也有件數，算達標了，不用寵壞客人」。

還有不少外送員分享類似經歷，「我是送過地點在墓地山上，送達後沒人，就被取消訂單」、「我遇過半夜送餐，四周都是墳墓的，越騎越要一直壯膽，回來還要收驚」、「我也曾經跟著導航走，走到一個死路，然後是一座墳墓，嚇一跳」。