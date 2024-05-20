淘汰果汁機可處理廚餘？網指廚餘機「1功能」難取代：免打包再拿去丟

不少家庭三餐會買食材自煮，因此會購買廚餘機，方便將食物殘渣絞碎，避免有臭味。一名網友家裡有台即將淘汰的果汁機，他把食物絞碎後倒出來，發現跟廚餘機差不多，於是他想問問，淘汰果汁機是否可以取代濕式廚餘機，引起不少討論。

一名網友在PTT「女孩板」發文，家裡有一台即將淘汰的果汁機，她突然靈機一動，把廚餘加水，絞碎後取出，倒出時上面加上濾網，她發現濾網上的食物殘渣和廚餘機有8、9分像，之後將殘渣放入塑膠袋，冰冷凍或打結後丟垃圾桶，她不禁認為，「果汁機洗乾淨，好像真的就是廚餘機」，於是想問問，「淘汰果汁機等於濕式廚餘機嗎？」

網友紛紛表示，「差不多啊，只是廚餘粉會跟你說，他們有烘乾功能還能打碎骨」、「廚餘機我看到是有烘乾功能的，乾燥後就不臭了，可以打成粉也很好收，但這個是濕的，也還是會臭啊」、「為什麼要特地打碎？直接冷凍或是丟掉就好啊」、「直接丟或直接放冷凍不好嗎？加水打碎再濾水是要幹嘛？」、「多此一舉... 」。

另一位網友表示，最近不少人在推薦廚餘機，現在似乎改良了不少，可以中途加入新廚餘，對於有剩菜剩飯的家庭還說，廚餘機好像真的可以改善臭味問題，不用打包再拿去丟，相當方便。

有不少網友認為，廚餘機相當實用，「很棒，至少不用讓果蠅在家裡亂飛，廚餘只要一天留在家裡就會生果蠅，之前想說用咖啡渣壓住味道，濕氣還是會有」、「要追垃圾車的，廚餘機是必買神器，冰冰箱則不方便及不衛生」、「你上班如果不方便追垃圾車，你就會買單」、「很好用，不然每天要丟很麻煩，不丟又會臭」、「要追垃圾車的還算實用，至少不用跟人在那邊拿廚餘排隊聞臭味」。

不過，有網友認為，不用多花錢買，「大樓有得丟不丟，還花錢買幹嘛」、「包一包冰冰箱很難？要丟再拿出來」、「容量那麼小還耗電，搞笑喔」、「買個保鮮盒放冰箱冰廚餘，也不用天天倒垃圾阿」、「對一般家庭就是智商稅」。有人則認為，要看居住環境及習慣，「不是全台灣都住大樓好嗎...我很需要」、「你不愛天天丟的話可以買，如果本來就天天在扔的，就效益比較低了」。