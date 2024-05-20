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他剛停好機械車位…後方駕駛秒按鈕「送下樓」 網看傻：故意的吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前在機械車位停車，遭後方駕駛「送下樓」。機械停車位示意圖。 聯合報系資料照
一名網友日前在機械車位停車，遭後方駕駛「送下樓」。機械停車位示意圖。 聯合報系資料照

在機械車位停車，要先將車子開進升降電梯，然而近日有網友抱怨，他才剛倒車進去，後車駕駛竟直接上前按下操控按鈕，將他連人帶車送下樓。貼文曝光後，留言區也直呼「好誇張」、「故意的吧！」。

原PO在臉書《爆料公社二社》貼出影片，可以看到他所開的白色轎車，正倒車入庫至機械停車格，沒想到才剛進去，下一秒後方的黑色轎車駕駛便下車，走到操控台按下按鈕，將原PO連人帶車送下樓。原PO也嚇壞直呼：「剛停好位置，人還沒下車，結果後面的人直接給別人降到地下室，還關起來！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這男的是怎樣，有趕成這樣嗎？」、「他明明知道剛停，有仇嗎…」、「我只能說，這種停車格真的很可怕」、「啊不就還好沒有人站在車旁，不然就變肉醬了」、「很明顯故意的，在旁邊等他停車」。

也有網友注意到，「白車有倒車雷達齁，不然怎會後車廂還沒關就能倒車呢？」、「白車後車廂沒蓋好就停車，也是很妙」；還有人提醒遇到這種情形的自救方式，「沒蓋後車廂還能倒車也滿厲害的，下次記得按喇叭或開車窗大喊，不要默默坐在車裡傻眼唷」。

停車格 車位 車廂

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