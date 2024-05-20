4個大人用餐他講「3+1」位！店員愣住 一票人搖頭：超困擾

在台灣有許多人認為數字4是「死」的諧音，特別是長輩，在生活中會盡量避免使用。近日一名網友指出，他們4名成人去餐廳用餐，告訴店員共有「3+1」位，想不到對方瞬間露出疑惑的表情。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在threads發文指出，他去餐廳內用時，向店員告知共有「3+1」位要用餐，想不到對方愣了一下，並詢問「是4位的意思嗎？」他才察覺到，難道現在沒有人在用這個說法了嗎？原PO還開啟投票，2,317票當中，有85％的人會直接講「4位」，剩下15％則會說「3+1」。

網友也紛紛表示，「我第一次聽到不能直接講4位耶」、「講到4就會死，命也太薄了吧」、「五六十歲的人會這樣說沒有錯」、「我都說3+1，目前沒有碰到聽不懂還重複問的」、「我講3+1不是避諱，主要還是怕跟10的音很像，會聽錯造成誤會」。

也有餐飲業人員表示，「大部分是長輩會說3+1，但是身為服務生的我都會再問：『請問1是小孩嗎？是否需要兒童座椅或兒童餐具』」、「講4位是有多困難，每次都打來訂位說要3+1，餐飲業者都會直接以為3大1小，超困擾」、「+幾我會直接認定是小朋友」、「我超討厭客人跟我講3+1結果是4個大人。他每講一次，我就會重複一次：『4位嗎』、『喔～所以是4位嗎』、『那4位我們這邊請』、『請幫我點4份餐、4杯飲料』」。