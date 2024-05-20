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夏天還沒到！他曬電費單「1+2樓2922度」 他傻眼：都裸睡了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友近日曬出自家電費單，兩層樓加起來共2922度，成為同郵遞區號用電冠軍。圖擷自《爆料公社》
網友近日曬出自家電費單，兩層樓加起來共2922度，成為同郵遞區號用電冠軍。圖擷自《爆料公社》

夏天都還沒到，已經有民眾在哀號電費驚人。一名網友近日曬出自家電費單，兩層樓加起來共2922度，成為同郵遞區號用電冠軍。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO 18日在臉書社團《爆料公社》貼出電費單的節電資訊欄，本期用了63天的電，家裡其中一層樓度數達到1410度，另一層樓也增至1512度，而這期同郵遞區號同種類的平均用電度數為574度，原PO兩層樓用電量分別超過146％、163％，他也忍不住自嘲：「終於有冠軍了，本期同郵遞區號冠軍！」並感嘆都光著身子睡覺了，想不到用電還是如此驚人，夏天甚至還沒開始。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我家透天三樓半，兩顆電表加起來，兩個月也才1334度，直接是我家的兩倍」、「怎麼用的啊，我們冷氣都沒在關的，這一期才924度電，日平均14.67度」、「難怪電力吃緊」。

也有網友提醒，「度數跟家裡老舊設備有差，先檢查是不是有不必要的，例如熱水器24小時開著耗電」、「一天20幾度電，家裡的智慧家電是不是很多？舊電器也要換一換了，然後家庭成員也多」、「我們家冷氣每天晚上都開4小時，也沒有用這麼多，你該討論的不是用電習慣，而是電器老舊」、「家電換成一級省電的，之後電費會很有感」。

省電 節電 電費

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