比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

疫情解封後，國人出國旅遊的頻率大幅提升，其中受到台灣人喜愛的日本更是讓人想一去再去。最近有網友去沖繩玩，發現路上不管到哪都會遇到台灣人，不解「感覺台灣觀光客都快比墾丁多了」，引發熱議。

網友在PTT八卦版發文指出，最近去沖繩玩，路上隨便逛不管到哪裡，幾乎都是台灣腔的中文，「感覺台灣觀光客都快比墾丁還多了」，好奇「怎麼會這麼誇張？」

此文一出馬上有網友留言表示，「好玩便宜」、「沖繩來回機票現在很便宜啊」、「東京也是，講中文的人很多，不確定是不是都是台灣人」。

但也有人認為，「窮人才去沖繩」、「墾丁的飯店一個比一個貴」、「墾丁是有錢人去的，普通人只能去沖繩」、「沒辦法，沒錢想出去玩只能去沖繩了，墾丁有錢人去的」、「窮遊日本，富遊墾丁」。

日本政府觀光局（JNTO）在4月中發布調查，推估3月訪日外國客共有308萬1600人，創調查以來單月新高紀錄，台灣在國家地區別以48萬多人排名第2，原因除了跟櫻花季有關外，日圓持續走貶也帶來一定影響。

從國家或地區別來看，南韓以66萬3100人居冠、台灣以48萬4400人排名第2、中國的45萬2400人名列第3、美國以29萬100人排名第4。