快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本沖繩縣有許多觀光客。示意圖。圖／ingimage
日本沖繩縣有許多觀光客。示意圖。圖／ingimage

疫情解封後，國人出國旅遊的頻率大幅提升，其中受到台灣人喜愛的日本更是讓人想一去再去。最近有網友去沖繩玩，發現路上不管到哪都會遇到台灣人，不解「感覺台灣觀光客都快比墾丁多了」，引發熱議。

網友在PTT八卦版發文指出，最近去沖繩玩，路上隨便逛不管到哪裡，幾乎都是台灣腔的中文，「感覺台灣觀光客都快比墾丁還多了」，好奇「怎麼會這麼誇張？」

此文一出馬上有網友留言表示，「好玩便宜」、「沖繩來回機票現在很便宜啊」、「東京也是，講中文的人很多，不確定是不是都是台灣人」。

但也有人認為，「窮人才去沖繩」、「墾丁的飯店一個比一個貴」、「墾丁是有錢人去的，普通人只能去沖繩」、「沒辦法，沒錢想出去玩只能去沖繩了，墾丁有錢人去的」、「窮遊日本，富遊墾丁」。

日本政府觀光局（JNTO）在4月中發布調查，推估3月訪日外國客共有308萬1600人，創調查以來單月新高紀錄，台灣在國家地區別以48萬多人排名第2，原因除了跟櫻花季有關外，日圓持續走貶也帶來一定影響。

從國家或地區別來看，南韓以66萬3100人居冠、台灣以48萬4400人排名第2、中國的45萬2400人名列第3、美國以29萬100人排名第4。

出國旅遊 墾丁 沖繩

延伸閱讀

2024日本富士山攻略 吉田路線收費、「富士山階梯」打卡！

提升日旅客來台人次 觀光署赴名古屋宣傳搶攻暑假遊客

日本將組「汽車國家隊」豐田、本田、日產合作開發下一代車用技術

【2024墾丁親子住宿精選】TOP5必住墾丁親子飯店、高CP值親子民宿一次看！

相關新聞

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

疫情解封後，國人出國旅遊的頻率大幅提升，其中受到台灣人喜愛的日本更是讓人想一去再去。最近有網友去沖繩玩，發現路上不管到哪都會遇到台灣人，不解「感覺台灣觀光客都快比墾丁多了」，引發熱議。

後悔買電動車！他賣掉後「少做1件事」繼續吃帳單 一票人點頭：CP值不高

近年來電動車逐漸普及，不過近日就有網友抱怨，他買電動機車三年，在諸多方面都感到很不方便，且決定賣掉電動車後，又因為沒有做「電池過戶轉移」而不斷收到繳費帳單，向車商及電池客服求助也都無法解決，讓他十分後悔。

章魚燒不是章魚！他見招牌「8字」驚呆 網曝：市售9成以上都是

夜市是台灣的特色文化，其中「章魚燒」更是熱門美食，然而近日有網友發現，自己常常吃的連鎖章魚燒店，根本不是用章魚製作小丸子，相當震驚。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

「20年前在廁所被脫光…」 他見霸凌者現職難忍：有什麼資格？

這種人居然也可以當老師？一名網友分享，近日發現以前霸凌過自己的學姐，現在竟然成為幼兒園老師，頓時讓他內心瘡疤再度被揭起，直言「天生的惡魔，為什麼有資格當老師？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

10多年前不常見…火鍋店新崛起一種菜！老饕大推：炒的更好吃

不少吃到飽火鍋店都提供各種菜色讓民眾自行夾取，常見的菜類包含高麗菜、空心菜、青江菜等，不過近日有網友發現，現在有越來越多店會提供水蓮，讓他相當好奇背後緣由，因此發文詢問網友，而貼文發布後隨即引發網友熱議。

新店男高中生捷運站外賣蔬果 網曝「坎坷身世」：被騙過整天營業額

新店一名男高中生每天放學後都會在新店區公所捷運站擺攤賣菜，網友討論，該名少年的父親已經去世，母親也因為少年身體不健康而拋棄他，甚至曾遇過騙子跟他借錢，騙走當天營業額，坎坷的身世引發不少人同情，許多網友呼朋引伴決定以行動支持少年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。