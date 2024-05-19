後悔買電動車！他賣掉後「少做1件事」繼續吃帳單 一票人點頭：CP值不高

近年來電動車逐漸普及，不過近日就有網友抱怨，他買電動機車三年，在諸多方面都感到很不方便，且決定賣掉電動車後，又因為沒有做「電池過戶轉移」而不斷收到繳費帳單，向車商及電池客服求助也都無法解決，讓他十分後悔。

原PO在「爆料公社」發文表示，他平時住在基隆，但當地更換電動車電池的站不多，維修電動車的店更少得可憐，讓他覺得超不方便，因此才買了三年，就決定將電動機車賣掉。然而，將車賣給車商後，對方答應幫忙處理過戶及電池轉移，三個月後他卻仍繼續收到電池繳費的帳單。

原PO十分焦急，不斷聯繫電池客服與車商，但客服卻說「無法協助車輛買賣糾紛」而不願幫他停止電池契約，並要他去報案拿三聯單，才可以嘗試能否暫停契約；車商則說，因為未購買到車子材料，無法打開車廂，所以沒辦法做轉移，並要原PO「無視帳單」，六個月就會自動停止契約。然而客服卻又告知，「只要未歸還電池，契約還在，就會一直寄出支付月租費用帳單」。

雙方說法不一，讓原PO感到很無助，「現在沒地方協助我，只能不停的收到帳單，我到底該怎麼辦？真的超後悔買電動車！」他也提醒眾人，如果決定賣掉電動車，千萬要記得在過完戶後，現場馬上拿對方資料做線上的「電池過戶轉移登記」，否則可能會落得與他相同下場。

文章引起網友討論，「原來電池還要移轉過戶哦」、「感覺車商也有問題」、「車商怎可能不知道電池要移轉？一定是要讓你再買回賺差價」、「車商問題比較大吧」、「這是車商問題吧，什麼叫車廂打不開就不能過戶，完全是在胡扯」、「報案告車商業務詐欺，讓警察通知車商做筆錄」。

針對原PO提到的電動機車不方便之處，不少人也紛紛同意，「電動車問題真的很多，奉勸不要入坑，真實體驗過後悔的很多」、「這就是我不買電動機車的關鍵，你付錢但東西不是你的，有問題卻是你的問題，公司不處理」、「電動機車CP值不高，除非跟汽車一樣有真正的自主權」、「保養超級貴，而且每個月還要月租費，重點是續航力真的跟油車差很多」、「缺點應該是沒有油車持久，常常會需要換電池、電池費比油錢貴滿多、維修也比油車貴很多」、「光月租費這件事就一整個很盤」。