章魚燒不是章魚！他見招牌「8字」驚呆 網曝：市售9成以上都是

夜市是台灣的特色文化，其中「章魚燒」更是熱門美食，然而近日有網友發現，自己常常吃的連鎖章魚燒店，根本不是用章魚製作小丸子，相當震驚。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在threads發文指出，「今天得知了驚人事實，常吃的章魚燒小丸子，使用『美洲魷魚』」。他並附上照片佐證，可以看到章魚燒店家的招牌下方，確實有用小字標榜「本店使用美洲魷魚」。

章魚燒店使用的其實是「美洲魷魚」。圖擷自threads

對此，網友紛紛表示，「台灣的沒資格叫章魚燒，請正名：台式章魚燒風味油炸魷魚丸子」、「然後還賣這麼貴」、「章魚太貴，他們都是魷魚肉，幾乎9成以上市售都是…」、「夜市的烤章魚腳也幾乎都是假的」、「鮪魚罐頭可能有鮪魚，鱈魚排沒有鱈魚，土魠魚羹沒有土魠魚，鰻魚罐頭沒有鰻魚，鮭魚不一定是鮭魚，章魚小丸子沒有章魚」。

此外，高通膨時代，章魚燒也難逃漲價命運，年初時就有網友發現，連鎖章魚小丸子一盒竟漲到100元，不禁嘆道：「物價回不去」。不過，也有人指出，可能是在熱門景點的攤位才會出現這個價格，並從全台各地的網友留言看來，目前連鎖章魚燒的價位約在60至70元左右，而台南則仍有一盒45元的佛心價。