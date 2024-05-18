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10多年前不常見…火鍋店新崛起一種菜！老饕大推：炒的更好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
現在有不少火鍋店、壽喜燒店皆會提供水蓮。示意圖／Ingimage
現在有不少火鍋店、壽喜燒店皆會提供水蓮。示意圖／Ingimage

不少吃到飽火鍋店都提供各種菜色讓民眾自行夾取，常見的菜類包含高麗菜、空心菜、青江菜等，不過近日有網友發現，現在有越來越多店會提供水蓮，讓他相當好奇背後緣由，因此發文詢問網友，而貼文發布後隨即引發網友熱議。

該網友在PTT發文詢問，他表示十多年前吃到飽餐廳有放水蓮，但數量不多，然而現在不只在火鍋店，甚至壽喜燒店等也都經常會提供水蓮給民眾夾取，讓他十分好奇，水蓮是如何流行起來的？

話題一出，不少網友大讚口感，「有點貴，但我喜歡那脆脆的口感」、「吃起來像蘆筍，還不賴」、「口感好」、「脆脆的好吃」、「還蠻好吃的啊，只是有點貴」、「好吃欸，配豚骨拉麵超讚」。

也有網友推薦料理手法，「用炒的才好吃，放火鍋裡超怪」、「用炒的油油亮亮脆脆最好吃」、「用樹子炒，好吃」、「炒水蓮超好吃」、「熱炒店必點」、「用炒的超好吃」。

此外，有網友表示，「就其他菜吃膩了啊」、「又少又貴」、「2000年就有了」、「蠻好吃的啊，（但）餐廳不是一直都有在賣」、「水蓮算便宜的菜了吧」、「老人家不太適合吃太多」。

事實上，水蓮的學名為龍骨瓣莕菜，又被稱為野蓮，10多年前並不這麽常見，是到1990年代因高雄美濃成為觀光重鎮，被視為美濃特色料理的「炒野蓮」才漸漸出現在大眾視線。

到了2000年代，野蓮開始向外縣市擴張，各地逐漸有野蓮料理；直到2010年代，台灣經歷幾次颱風，由於野蓮與其他蔬果相比更加能抵擋風雨，因此順勢而起，逐漸有越來越多盤商、餐廳加碼下單，使野蓮成為餐廳常見菜品。

PTT 水蓮 火鍋

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