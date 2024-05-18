「20年前在廁所被脫光…」 他見霸凌者現職難忍：有什麼資格？

捷運是許多人上班上課通勤的大眾交通工具首選，不少乘客也會使用捷運站裡的廁所，有一名女網友日前在捷運站的廁所裡發現門上接了兩條電線，不知道有何用處，於是拍下照片上傳Dcard詢問大家看法，有內行人一眼就認出這是「感應裝置」。

2024-05-17 14:19