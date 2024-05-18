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「20年前在廁所被脫光…」 他見霸凌者現職難忍：有什麼資格？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日發現以前霸凌過自己的學姐，現在竟然成為幼兒園老師。霸凌示意圖。圖／Ingimage
一名網友分享，近日發現以前霸凌過自己的學姐，現在竟然成為幼兒園老師。霸凌示意圖。圖／Ingimage

這種人居然也可以當老師？一名網友分享，近日發現以前霸凌過自己的學姐，現在竟然成為幼兒園老師，頓時讓他內心瘡疤再度被揭起，直言「天生的惡魔，為什麼有資格當老師？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書粉專「靠北幼稚園」表示，近日突然發現一名曾霸凌他的學姐，現在竟然是某幼兒園的老師，讓他回想起20年前，被叫到廁所脫光衣服霸凌的回憶，至今仍無法忘懷，還因情緒問題無法完成學業。反觀霸凌者卻可以讀到大學畢業，還是幼保系，感嘆「這種人為什麼有資格當老師？」。

貼文一出後，大批網友深感同情，紛紛表示「最好是有證據證明，然後把她的人生弄爛，霸凌者永遠都不該被原諒」、「如果沒有過法律追訴期，就提出證據舉報她」、「黑暗榮耀真實版上線」、「總會有那麼幾個人，你問她她根本不記得」、「所以我建議，每個人要有使用暴力的能力，不一定要用，但是能自保」、「請你直接的去跟她講，你知道她的過往，問她，她現在過得好嗎？每天每天都跟她打招呼，笑！要笑到她心裡發寒，接下來的她，會睡得安心嗎？」。

幼兒園 廁所 霸凌 黑暗榮耀

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