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新店男高中生捷運站外賣蔬果 網曝「坎坷身世」：被騙過整天營業額

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男高中生定期到新店擺攤賣蔬果。圖為台北捷運新店區公所站外觀。 聯合報系資料照
一名男高中生定期到新店擺攤賣蔬果。圖為台北捷運新店區公所站外觀。 聯合報系資料照

新店一名男高中生每天放學後都會在新店區公所捷運站擺攤賣菜，網友討論，該名少年的父親已經去世，母親也因為少年身體不健康而拋棄他，甚至曾遇過騙子跟他借錢，騙走當天營業額，坎坷的身世引發不少人同情，許多網友呼朋引伴決定以行動支持少年。

一名網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文表示，他經常經過新店區公所捷運站，有一名高中少年放學後就會到該處跟外婆一起叫賣蔬果至晚上8點，他表示，「如果會經過這邊的人，歡迎也來買買蔬菜水果，我常買覺得還滿新鮮的」。

少年鄰居在留言區透露，「弟弟父親走了，因他有病母親拋棄他了，那是阿嬤不是外婆，在訓練他能自立，但有碰過騙子，可憐無法分辨。我是看著他慢慢長大的鄰居，他生病了，但他想憑自己能力賺點生活費，請騙子放過他，可憐的孩子」。

還有人留言「之前他還被騙了兩次，這兩次都是故意說有急事跟他借錢，說一定會還他，把當天營業額騙走了，結果一去不復返。真的很可惡！」

其他網友紛紛留言「好乖的小孩，經過一定去買」、「我也常常買完外婆那攤再去弟弟那邊買，弟弟動作比較緩，大家記得多給弟弟一點耐心喔」、「好乖的弟弟！大家一定要買起來」、「我每次看到弟弟都會跟他買，弟弟很乖，很棒」、「已經在這裡賣好幾年了呢」、「推！真的新鮮！」、「買過幾次，弟弟很有禮貌」。

捷運 水果 阿嬤

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