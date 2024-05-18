竹科媽媽喊「平常一餐花500元」 在地網友曝行情：只能吃粗飽
新竹是台灣的科技重鎮，吸引不少高科技人才聚集，但卻有人抱怨，新竹的物價不比台北低。一名網友分享，最近在新竹用餐，無意間聽到隔壁桌的媽媽在聊天，感嘆「在這裡吃飯好便宜，我平常一餐都快500元！」，讓他驚呼「竹北人一餐500很正常？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「竹北人一餐500很正常？」為題，指出最近在新竹吃飯時，意外聽到隔壁桌的2位媽媽聊天，其中一位感嘆說「在這裡吃飯好便宜！」，他仔細一看發現對方是吃一盤300元的料理，而另一位媽媽則附和「對啊！我平常一餐都要快500元！」，這番對話讓他受到不小刺激。
貼文一出後，不少網友紛紛回應「500是低消，基本上只能吃粗飽」、「竹科媽媽管錢的，年收300萬以上，當然吃得起」、「一個便當就500」、「500超便宜」、「竹北很貴的！真的」、「老公賺錢老婆爽花」、「因為竹北是新竹天龍人」、「500元算便宜了吧，教練課一堂都要1000多元」。
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