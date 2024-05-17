快訊

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

神煩！她怨友人「小事也硬要打電話」 網爆共鳴：超浪費時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，她身邊有人很愛打電話，接起來卻總是一些無關緊要的小事，讓她覺得很煩。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，她身邊有人很愛打電話，接起來卻總是一些無關緊要的小事，讓她覺得很煩。示意圖／ingimage

隨著通訊軟體盛行，不少民眾比起打電話，更習慣以訊息聯繫。一名女網友就分享，她身邊有個朋友常常為了一些小事，頻繁打電話給她，讓她覺得很煩，不懂為什麼「不重要的事也非得打電話」，引起網友討論。

原PO在PTT發文表示，有時明明只是小事，可以用LINE傳訊息就好，但她身邊卻有朋友常常「硬要打電話」。她一開始看到來電通知，雖然覺得有點煩，但又怕對方真的有急事，所以還是會接起電話，然而對方卻總是說一些不重要的事，讓原PO感到很無言，「這種事也要打電話幹嘛啊？」

原PO無奈坦言，自己後來就不愛接對方的電話了，但這種人還有個習慣，就是「絕對不會只打一次」，讓她直呼真的神煩，好奇詢問「大家周遭有這種人嗎？常常一點小事就要打電話過來，LINE留言不好嗎？」

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，「有些人打電話後，講出來的話都是幹話，超浪費我時間」、「不重要的事真的打字就好，打字慢就慢慢打，反正事情不緊急」、「用嘴巴講一堆，結果只有二行重點的人很多」、「覺得那種人通常很自我中心，也不管你有沒有空，就是要馬上理他，才會硬要打電話」。有人則認為，「這種真的煩，還有一定要錄語音的也很煩」、「語音也很煩，人在外面根本聽不清楚」。

不過也有網友指出，有些人可能是打字苦手，或是因對方回覆太慢才選擇打電話，「你知道有人打字很慢嗎」、「用講的比較快」、「年紀大的人比較不愛打字」、「我媽就是，我掛斷她電話，用LINE問她要幹嘛，直接一個不回了，就打字苦手」、「一定是你回太慢，一件事回半小時」。

LINE

延伸閱讀

她驚見捷運站女廁門上裝2條電線 內行人秒懂功用：我被關切過

越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

十二生肖3大「翻臉王」！為自尊不惜斷絕關係 1種人性格超極端

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

相關新聞

神煩！她怨友人「小事也硬要打電話」 網爆共鳴：超浪費時間

隨著通訊軟體盛行，不少民眾比起打電話，更習慣以訊息聯繫。一名女網友就分享，她身邊有個朋友常常為了一些小事，頻繁打電話給她，讓她覺得很煩，不懂為什麼「不重要的事也非得打電話」，引起網友討論。

她驚見捷運站女廁門上裝2條電線 內行人秒懂功用：我被關切過

捷運是許多人上班上課通勤的大眾交通工具首選，不少乘客也會使用捷運站裡的廁所，有一名女網友日前在捷運站的廁所裡發現門上接了兩條電線，不知道有何用處，於是拍下照片上傳Dcard詢問大家看法，有內行人一眼就認出這是「感應裝置」。

越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

有些台灣男性到了適婚年齡仍單身，會選擇花錢娶外籍新娘。一名網友就分享，表弟被舅舅催婚，他幫忙詢問越南朋友能否幫忙介紹，怎料對方卻說「現在越南女性都想嫁到韓國，不想來台灣」，後來表弟透過婚姻仲介，花了上百萬，經歷被悔婚、離婚的波折，終於成功娶到越南妻子。

他發現這年「閏正月」可放2次年假 網指好消息：但誰活那麼久？

放假沒有人不喜歡，尤其是連續長假，可以規劃出國亦或是選擇國內旅遊紓壓，尤其如果一年有2次農曆春節的話，大家肯定樂翻天！有一位網友表示，在萬年曆上意外發現2262年「閏正月」，就是說2262年會過2次農曆春節，他不免揣想，那年「年假可以放2次喔」。貼文內容引起網友的熱議，但有人不這麼樂觀「不管什麼節日，只要碰到2次，都只放第一次的」。

冷凍水餃還用水煮？老饕曝超頂吃法「免顧火」：皮不破飽滿又多汁

水餃是許多人家中的常備品，解決一餐很方便。但常有人討論要怎麼煮才能讓水餃皮Q又不破掉，有網友分享了一個「妙招」，不用開火就可以讓水餃飽滿又多汁，迸出一道新菜色。

新婚老公手機暗藏「心寒秘密」！人妻發現丈夫的另一面 網友籲快逃

不少人都有觀看色情影片的習慣，理應不會影響到其他人。一名新婚人妻在網上表示，自己翻查丈夫的手機，進入相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，發現不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播時用螢幕錄製的自慰影片，丈夫更是進入了和偷拍有關的群組。人妻當下大感崩潰，「覺得老公心靈出軌」。對此，有網友批評，「可憐的男人，看個片而已被說心靈出軌，搞不好做個春夢然後對象不是妳，妳也會說他出軌」，但也有人認為「除了偷拍的不行，其他都很正常」、「看到『偷拍的群組及影片』，快逃，真的。妳不知道他會不會把妳的影片也流出去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。