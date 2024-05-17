神煩！她怨友人「小事也硬要打電話」 網爆共鳴：超浪費時間

隨著通訊軟體盛行，不少民眾比起打電話，更習慣以訊息聯繫。一名女網友就分享，她身邊有個朋友常常為了一些小事，頻繁打電話給她，讓她覺得很煩，不懂為什麼「不重要的事也非得打電話」，引起網友討論。

原PO在PTT發文表示，有時明明只是小事，可以用LINE傳訊息就好，但她身邊卻有朋友常常「硬要打電話」。她一開始看到來電通知，雖然覺得有點煩，但又怕對方真的有急事，所以還是會接起電話，然而對方卻總是說一些不重要的事，讓原PO感到很無言，「這種事也要打電話幹嘛啊？」

原PO無奈坦言，自己後來就不愛接對方的電話了，但這種人還有個習慣，就是「絕對不會只打一次」，讓她直呼真的神煩，好奇詢問「大家周遭有這種人嗎？常常一點小事就要打電話過來，LINE留言不好嗎？」

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，「有些人打電話後，講出來的話都是幹話，超浪費我時間」、「不重要的事真的打字就好，打字慢就慢慢打，反正事情不緊急」、「用嘴巴講一堆，結果只有二行重點的人很多」、「覺得那種人通常很自我中心，也不管你有沒有空，就是要馬上理他，才會硬要打電話」。有人則認為，「這種真的煩，還有一定要錄語音的也很煩」、「語音也很煩，人在外面根本聽不清楚」。

不過也有網友指出，有些人可能是打字苦手，或是因對方回覆太慢才選擇打電話，「你知道有人打字很慢嗎」、「用講的比較快」、「年紀大的人比較不愛打字」、「我媽就是，我掛斷她電話，用LINE問她要幹嘛，直接一個不回了，就打字苦手」、「一定是你回太慢，一件事回半小時」。