越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

有些台灣男性到了適婚年齡仍單身，會選擇花錢娶外籍新娘。一名網友就分享，表弟被舅舅催婚，他幫忙詢問越南朋友能否幫忙介紹，怎料對方卻說「現在越南女性都想嫁到韓國，不想來台灣」，後來表弟透過婚姻仲介，花了上百萬，經歷被悔婚、離婚的波折，才終於成功娶到越南妻子。

原PO在Dcard發文表示，他的表弟30歲仍未婚，但70歲的舅舅想趕快抱孫子，便請原PO幫表弟找越南媳婦。原PO請越南朋友幫忙牽線，對方卻回他，「現代越南女性大多只想嫁去韓國，不想嫁來台灣」，還說鄰居的五個女兒也全都嫁去韓國，因此沒有適合的人選可以介紹。

舅舅與表弟最後決定找婚姻仲介協助，並在2022年前往越南相親。雙方達成結婚共識後，開始辦理結婚手續，當年除了要付仲介費39萬元之外，還要給越南老婆聘金、金飾，以及每個月6000元的生活費和2000元的中文補習費。而當時舅舅回台後也向原PO抱怨，「大多數越南女性只願意嫁給韓國人，願意與台灣人相親的對象很少」。

半年後，表弟再次前往越南結婚面談，對方卻突然悔婚，向他提離婚，讓這次婚姻直接泡湯，白白損失70萬元。表弟花了五個月處理離婚手續之後，仲介又免費提供第二次越南新娘相親，當時新娘的月俸金額漲到12000元，原因是越南薪資水平上揚，新娘的生活費要求也隨之提高。在一系列流程跑完後，表弟前前後後共花了120萬元，終於抱得美人歸，成功與越南妻子結婚，妻子也在今（2024）年五月來台。

原PO說明，越南女性想嫁到韓國的原因，也跟當地薪資、簽證有關，因為她們嫁到韓國後，可以替直系親屬申請三年的依親簽證，並且可以在韓國工作。他們通常會從事勞動性質工作，例如拔蘿蔔、撿辣椒等作業員工作，日薪超過3200元台幣，雇主通常還提供飲食，月薪大約7萬元，扣掉房租和生活費，每月能存下3萬至4萬台幣。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，「連外籍都不想嫁給台灣人，好像是嫁給台灣人在他們那邊只能蓋透天，嫁給韓國人可以讓他們在自己國家蓋別墅」、「以為花個50萬就可以娶到年輕膚白貌美的越南女生，殊不知現在外籍根本看不起嫁來台灣」、「台灣低薪真的很悲哀」、「台灣條件一直都是這樣沒進步，資訊發達時代她們當然會選擇更好的地方」、「台灣環境搞成5萬的人還歧視別人拿3萬，最後發現越南到韓國打工拿7萬」。

據原PO分享，韓國打工薪水一個月可達台幣7萬元，有網友就歪樓表示，「看完後，讓我眼睛一亮的不是結婚，而是想了解韓國有缺台勞嗎」、「哪裡可以報名韓國撿辣椒」、「看完想去韓國撿辣椒+1」、「請問應徵檢辣椒的工作在哪裡排隊」。也有網友認為，「到底為何要買老婆」、「沒有兩性認知又執著繁衍的男人就是像這樣處處被割韭菜」、「都什麼年代了還在花錢買女人為了傳宗接代」。