快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他的表弟遭舅舅催婚，要他找越南新娘，最後竟花了超過百萬才成功結婚。圖／Ingimage
一名網友分享，他的表弟遭舅舅催婚，要他找越南新娘，最後竟花了超過百萬才成功結婚。圖／Ingimage

有些台灣男性到了適婚年齡仍單身，會選擇花錢娶外籍新娘。一名網友就分享，表弟被舅舅催婚，他幫忙詢問越南朋友能否幫忙介紹，怎料對方卻說「現在越南女性都想嫁到韓國，不想來台灣」，後來表弟透過婚姻仲介，花了上百萬，經歷被悔婚、離婚的波折，才終於成功娶到越南妻子。

原PO在Dcard發文表示，他的表弟30歲仍未婚，但70歲的舅舅想趕快抱孫子，便請原PO幫表弟找越南媳婦。原PO請越南朋友幫忙牽線，對方卻回他，「現代越南女性大多只想嫁去韓國，不想嫁來台灣」，還說鄰居的五個女兒也全都嫁去韓國，因此沒有適合的人選可以介紹。

舅舅與表弟最後決定找婚姻仲介協助，並在2022年前往越南相親。雙方達成結婚共識後，開始辦理結婚手續，當年除了要付仲介費39萬元之外，還要給越南老婆聘金、金飾，以及每個月6000元的生活費和2000元的中文補習費。而當時舅舅回台後也向原PO抱怨，「大多數越南女性只願意嫁給韓國人，願意與台灣人相親的對象很少」。

半年後，表弟再次前往越南結婚面談，對方卻突然悔婚，向他提離婚，讓這次婚姻直接泡湯，白白損失70萬元。表弟花了五個月處理離婚手續之後，仲介又免費提供第二次越南新娘相親，當時新娘的月俸金額漲到12000元，原因是越南薪資水平上揚，新娘的生活費要求也隨之提高。在一系列流程跑完後，表弟前前後後共花了120萬元，終於抱得美人歸，成功與越南妻子結婚，妻子也在今（2024）年五月來台。

原PO說明，越南女性想嫁到韓國的原因，也跟當地薪資、簽證有關，因為她們嫁到韓國後，可以替直系親屬申請三年的依親簽證，並且可以在韓國工作。他們通常會從事勞動性質工作，例如拔蘿蔔、撿辣椒等作業員工作，日薪超過3200元台幣，雇主通常還提供飲食，月薪大約7萬元，扣掉房租和生活費，每月能存下3萬至4萬台幣。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，「連外籍都不想嫁給台灣人，好像是嫁給台灣人在他們那邊只能蓋透天，嫁給韓國人可以讓他們在自己國家蓋別墅」、「以為花個50萬就可以娶到年輕膚白貌美的越南女生，殊不知現在外籍根本看不起嫁來台灣」、「台灣低薪真的很悲哀」、「台灣條件一直都是這樣沒進步，資訊發達時代她們當然會選擇更好的地方」、「台灣環境搞成5萬的人還歧視別人拿3萬，最後發現越南到韓國打工拿7萬」。

據原PO分享，韓國打工薪水一個月可達台幣7萬元，有網友就歪樓表示，「看完後，讓我眼睛一亮的不是結婚，而是想了解韓國有缺台勞嗎」、「哪裡可以報名韓國撿辣椒」、「看完想去韓國撿辣椒+1」、「請問應徵檢辣椒的工作在哪裡排隊」。也有網友認為，「到底為何要買老婆」、「沒有兩性認知又執著繁衍的男人就是像這樣處處被割韭菜」、「都什麼年代了還在花錢買女人為了傳宗接代」。

南韓 相親 結婚 越南

延伸閱讀

卡車載著好風景！日本富山辦「發財車庭園大賽」 網直呼太有意思

馬國女來台旅遊前問1事怕無法適應 一票台灣人直呼超難答：只能說必備拖鞋

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

十二生肖3大「翻臉王」！為自尊不惜斷絕關係 1種人性格超極端

相關新聞

她驚見捷運站女廁門上裝2條電線 內行人秒懂功用：我被關切過

捷運是許多人上班上課通勤的大眾交通工具首選，不少乘客也會使用捷運站裡的廁所，有一名女網友日前在捷運站的廁所裡發現門上接了兩條電線，不知道有何用處，於是拍下照片上傳Dcard詢問大家看法，有內行人一眼就認出這是「感應裝置」。

越南女孩不想來台！表弟砸120萬才娶成 他曝現實：嫁去韓國可月入7萬

有些台灣男性到了適婚年齡仍單身，會選擇花錢娶外籍新娘。一名網友就分享，表弟被舅舅催婚，他幫忙詢問越南朋友能否幫忙介紹，怎料對方卻說「現在越南女性都想嫁到韓國，不想來台灣」，後來表弟透過婚姻仲介，花了上百萬，經歷被悔婚、離婚的波折，終於成功娶到越南妻子。

他發現這年「閏正月」可放2次年假 網指好消息：但誰活那麼久？

放假沒有人不喜歡，尤其是連續長假，可以規劃出國亦或是選擇國內旅遊紓壓，尤其如果一年有2次農曆春節的話，大家肯定樂翻天！有一位網友表示，在萬年曆上意外發現2262年「閏正月」，就是說2262年會過2次農曆春節，他不免揣想，那年「年假可以放2次喔」。貼文內容引起網友的熱議，但有人不這麼樂觀「不管什麼節日，只要碰到2次，都只放第一次的」。

冷凍水餃還用水煮？老饕曝超頂吃法「免顧火」：皮不破飽滿又多汁

水餃是許多人家中的常備品，解決一餐很方便。但常有人討論要怎麼煮才能讓水餃皮Q又不破掉，有網友分享了一個「妙招」，不用開火就可以讓水餃飽滿又多汁，迸出一道新菜色。

新婚老公手機暗藏「心寒秘密」！人妻發現丈夫的另一面 網友籲快逃

不少人都有觀看色情影片的習慣，理應不會影響到其他人。一名新婚人妻在網上表示，自己翻查丈夫的手機，進入相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，發現不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播時用螢幕錄製的自慰影片，丈夫更是進入了和偷拍有關的群組。人妻當下大感崩潰，「覺得老公心靈出軌」。對此，有網友批評，「可憐的男人，看個片而已被說心靈出軌，搞不好做個春夢然後對象不是妳，妳也會說他出軌」，但也有人認為「除了偷拍的不行，其他都很正常」、「看到『偷拍的群組及影片』，快逃，真的。妳不知道他會不會把妳的影片也流出去」。

手排駕照不再是魔王？他見駕訓班考場一幕秒懂 老司機認：是作弊吧

想開車在路上飆速馳騁，就得先考取汽車駕照，民眾在報考時可以從自排車、手排車兩種不同形式中擇一，不過由於操作手排車對技術有較高的要求，且現在手排車逐漸成為稀有車種，大多數人會以自排車為優先考量…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。