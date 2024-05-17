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她驚見捷運站女廁門上裝2條電線 內行人秒懂功用：我被關切過

聯合新聞網／ 綜合報導
廁所示意圖。 圖／ingimage
廁所示意圖。 圖／ingimage

捷運是許多人上班上課通勤的大眾交通工具首選，不少乘客也會使用捷運站裡的廁所，有一名女網友日前在捷運站的廁所裡發現門上接了兩條電線，不知道有何用處，於是拍下照片上傳Dcard詢問大家看法，有內行人一眼就認出這是「感應裝置」。

原PO說日前她在捷運站的女廁上廁所，當時沖完水轉身要開門的時候，抬頭突然才看到門軸上有兩條電線，並且連接到隔壁間廁所的門框上，因為擔心是不是被有心人士安裝監視器之類的，於是拍下照片求助大家意見，看看這到底有什麼用途？

貼文引起不少討論，「當女生真的好辛苦，遇到可疑的東西都要隨時擔心是不是針孔偷拍」、「偷拍怎麼可能這麼明目張膽」、「妳扯下來看就知道了」、「我記得捷運的廁所都會貼一個有防偷拍什麼的」、「外出上廁所口罩都戴好」、「以後上廁所我都戴安全帽好了，安全多了」。

有內行人一眼就知道這個裝置用途，「應該是感應裝置，有些廁所會有使用超過15分鐘，會通知服務人員來確認妳是否沒事的裝置」、「它的名字叫：微動開關。可以連結感測器外，也常用於廁所電燈的感應開關」、「沒意外的話那是顯示廁所有沒有人使用的感應裝置，線會連接隔壁間是要一起接線把訊號傳回去，就像北車的廁所外面會有顯示板顯示哪間廁所有人會亮紅燈，沒人會亮綠燈」、「我知道！是偵測開關門的裝置，當有人長時間佔用廁所，安全人員會進來敲門關心，怕妳是不是在裡面昏倒了」、「感應器…15分鐘沒出來會響，站務人員關心您，我被關切過…社死」。

廁所 捷運

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