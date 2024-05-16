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削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

他發現這年「閏正月」可放2次年假 網指好消息：但誰活那麼久？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，在萬年曆上意外發現2262年「閏正月」，就是說2262年會過2次農曆春節。情境示意圖。圖／ingimage
網友表示，在萬年曆上意外發現2262年「閏正月」，就是說2262年會過2次農曆春節。情境示意圖。圖／ingimage

放假沒有人不喜歡，尤其是連續長假，可以規劃出國亦或是選擇國內旅遊紓壓，尤其如果一年有2次農曆春節的話，大家肯定樂翻天！有一位網友表示，在萬年曆上意外發現2262年「閏正月」，就是說2262年會過2次農曆春節，他不免揣想，那年「年假可以放2次喔」。貼文內容引起網友的熱議，但有人不這麼樂觀「不管什麼節日，只要碰到2次，都只放第一次的」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，表示要跟大家公布一個好消息，他意外發現2262年可以過2次農曆新年，他建議大家趁現在趕快規劃到時年假想怎麼放。

貼文引起網友間熱議，馬上有人跳出來表示「無聊」，更多網友一面倒留言抱怨那年份離太遠，「我要投胎幾次？」、「我不知道已經輪迴幾次了」、「誰能活到2百多歲啦」、「首先你要先接受長生不老手術」、「現在規劃好，投胎後還算數嗎？」，也有人說「如果有投胎的話，我要在那年當小孩」、「放心吧，那時地球已被外星文明接管」。

樂觀的人則表示「這真的是一個好消息」、「搞不好哪天一個科技突破，真的可以活上幾百歲」、「得到All for one就有可能撐到那天」、「錢存到那個時候就能當富翁了」。

對於一年過2次農曆春節的說法，比較務實的人認為「沒有這回事，不管什麼節日，只要碰到2次，政府都只放第一次的，很早以前端午、中秋就有碰過了」、「那年要包2次紅包給孫子」、「希望可以領2次年終」。

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