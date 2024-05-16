冷凍水餃還用水煮？老饕曝超頂吃法「免顧火」：皮不破飽滿又多汁

水餃是許多人家中的常備品，解決一餐很方便。但常有人討論要怎麼煮才能讓水餃皮Q又不破掉，有網友分享了一個「妙招」，不用開火就可以讓水餃飽滿又多汁，迸出一道新菜色。

該網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出了一道水餃料理，他笑說是「摸蛤蜊兼洗褲的槪念」，這道料理就是「水餃蒸蛋」，因為單吃蒸餃太乾，又很懶得煮湯，所以這樣做很方便。

網友也曝光食譜，作法就是用1顆蛋加上1.5倍的水，接著加入高湯粉淋在冷凍水餃上，最後放電鍋蒸就完成了，要注意的是，蒸的時候電鍋要留縫隙。

看到特別的水餃料理，不少人紛紛留言，「太聰明了！！！」、「好有才的方法」、「好聰明…這樣餃子也不太會破」、「學到了」、「補充蛋白質！」、「感覺粉好吃餒！」、「想試試」、「不錯耶，蒸蛋高湯都省了」。