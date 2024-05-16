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新婚老公手機暗藏「心寒秘密」！人妻發現丈夫的另一面 網友籲快逃

香港01／ 撰文／田中貴
一名新婚人妻在翻查丈夫的手機，發現不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播時用螢幕錄製的自慰影片，丈夫更是進入了和偷拍有關的群組。圖／ingimage
一名新婚人妻在翻查丈夫的手機，發現不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播時用螢幕錄製的自慰影片，丈夫更是進入了和偷拍有關的群組。圖／ingimage

不少人都有觀看色情影片的習慣，理應不會影響到其他人。一名新婚人妻在網上表示，自己翻查丈夫的手機，進入相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，發現不同女生自慰的裸照和自拍影片，甚至有丈夫觀看情色直播時用螢幕錄製的自慰影片，丈夫更是進入了和偷拍有關的群組。人妻當下大感崩潰，「覺得老公心靈出軌」。對此，有網友批評，「可憐的男人，看個片而已被說心靈出軌，搞不好做個春夢然後對象不是妳，妳也會說他出軌」，但也有人認為「除了偷拍的不行，其他都很正常」、「看到『偷拍的群組及影片』，快逃，真的。妳不知道他會不會把妳的影片也流出去」。

樓主在「Dcard討論區」表示，自己和男友感情要好，交往了3年。交往期間樓主就知道男友有自慰的習慣，但無阻恩愛，他們今年初結婚，新婚數個月仍然非常甜蜜。雖然知道彼此手機密碼，但他們互相信任，很少翻查對方手機，他們偶爾不在一起時，「也會電愛，滿足彼此當下不能大戰一場的空虛」。

樓主日前純粹好奇，翻查丈夫手機相簿「已隱藏」和「已刪除」項目，發現數張不同女生自慰的裸照和自拍影片，丈夫觀看情色直播自慰時，更是用螢幕錄製影片。樓主甚至發覺丈夫進入關於偷拍和自慰的群組，樓主翻拍手機螢幕，形容當時「腦袋一片空白」、「覺得老公心靈出軌…有點承受不住我老公不為人知的另一面」，即使明白自己侵犯丈夫私隱，卻糾結應否和對方攤牌溝通。

文章引來多名網友討論，有人認為「妳也太難搞了吧，難道要看著大悲咒打手槍？」、「連這樣都禁止是要逼老公出去嫖嗎？」，但也有網友認為重點在於人夫進入偷拍群組，「如果是違法跟傷害他人的行為，我不能接受，妳還是鼓起勇氣打開看確認，先不要攤牌，記得蒐證」、「會加入偷拍群的人我真的不能接受」、「發現很多人都沒留意到偷拍…我也是色情影片行，其他我真的覺得不行」。

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文章授權轉載自《香港01》

Dcard 丈夫 偷拍 裸照

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