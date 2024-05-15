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手排駕照不再是魔王？他見駕訓班考場一幕秒懂 老司機認：是作弊吧

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一位民眾發文表示，自己近日發現，現在的考場皆會使用「廂型車」來考手排，讓他忍不住直呼「車體小、視野又好，到底怎樣能考不過？」情境示意圖／Ingimage
日前一位民眾發文表示，自己近日發現，現在的考場皆會使用「廂型車」來考手排，讓他忍不住直呼「車體小、視野又好，到底怎樣能考不過？」情境示意圖／Ingimage

想開車在路上飆速馳騁，就得先考取汽車駕照，民眾在報考時可以從自排車、手排車兩種不同形式中擇一，不過由於操作手排車對技術有較高的要求，且現在手排車逐漸成為稀有車種，大多數人會以自排車為優先考量。日前一位民眾就發文表示，自己近日發現，現在的考場皆會使用「廂型車」來考手排，讓他忍不住直呼「車體小、視野又好，到底怎樣能考不過？」貼文曝光後，也有老司機分析，使用廂型車考手排駕照的優勢。

一位網友在PTT上以「手排也變太好考了吧」為題發文，表示自己今天看到YouTuber去考手排汽車駕照，儘管對方沒有成功考過，不過他卻發現，現在駕訓班考場使用的車子竟然是「廂型車」。原PO指出，和自己過去考手排使用的經典車303相比，廂型車不僅「車體小、視野又好，到底怎樣能考不過？」

見此，網友紛紛憶起當年考駕照的情景，直呼「透露年紀了，當時真的開這種手排車，現在車子一堆科技不會用」、「我以前開老速霸陸」、「我也考下面那種，一次就過不是基本的嗎」 、「我記得那時候手排是用 Nissan Sunny」、「302路過」、「駕訓班考照是送你駕照，沒有難度」、「 汽車就算是自排也沒有難考過吧，不懂為什麼很多人要考好幾次」。

也有老司機分析，和一般車型相比，廂型車對於考手排駕照的人來說，的確比較好上手，「廂型車真的比較好開，不用抓車頭」、「用麵包車是作弊吧」、「為什麼以前考手排沒廂型車，哭啊」、「廂型車會讓很多人畏懼，但其實視野更好、車距更好抓，你沒發現那些開貨車的都很兇猛嗎、貼超近嗎？因為車頭不長，很好抓距離，只要熟悉檔位跟車子，剩下都不是問題」。

PTT 駕照 駕訓班

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