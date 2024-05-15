女生創業都選「這一行」！網揭暴利關鍵：1天接2客人打趴一票上班族

現今，年輕人除了坐辦公室領薪水，創業當老闆也不再那麼遙不可及。近日，一名網友發現很多女生創業都會選擇美甲店，因此好奇為何這一行成為女生首選，納悶「這個真的這麼好做嗎」，文章一出，眾網友即揭曉暴利關鍵，直呼「真的很好賺」、「一天接個兩個客人就屌打上班族了」。

有鄉民在PTT發文，直呼「超多女生創業都是美甲店」，因此好奇美甲店為何成為女生創業的首選，納悶「這個真的這麼好做嗎？還是有什麼其他原因」。文章一出，引來許多網友認同，直呼「暴利」、「真的很好賺」、「賺爛了」、「一天接個兩個客人就屌打一般上班族了」。

也有網友分析3大暴利關鍵，其一是門檻低，「大概3個月可以出師」、「容易學，沒什麼技術門檻」、「好上手阿，就兩平方公分內的技術而已，還一堆圖案範本，不會畫畫都能學」。再來是成本低，「設備要求不高」、「起始成本低，風險低」、「店面可以很迷你吧」、「店面不用大，大部份的費用就是自己的人工」。

最後一點則是商機大，「十個女的八個有做美甲」、「很賺啊，身邊一堆女生會去做指甲」、「幾乎每個月都要做，每次上千」、「女生的錢很好賺」、「做得起來的話，算是利潤高的行業」、「女生花錢超容易啊」。有網友更稱開美甲店是越南人的致富途徑，「學美甲學成創業開店，賺的錢回越南炒地」、「阿姨越南人，開店賺爛，常常在炫富」。

但也有網友指出還是有一定難度，「其實很吃美感和手細，技術好的預約超滿」、「現在競爭高，一大堆這種店」。有人更回文表示開美甲店「陣亡率很高」，因為除了技術外還要很會做人，「一周沒做到2個客人的美容師很多，然後再跑去給品牌店雇用領薪水」，該名網友並說朋友也從事這行業，「網路上看起來有聲有色，實際上這半年多都還在燒存款度日」、「主要是客人的量很難大起來」。