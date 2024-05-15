烤鮪魚土司賣55元一打開「超沒料」 網笑翻：吃了個寂寞

現在物價高昂，有些早餐店加蛋、加起司就要15-20元，令民眾直呼「吃不消」。日前有位網友表示，她買了一份早餐店的「洋蔥鮪魚吐司切邊，不要加生菜」，打開發現只有烤土司抹上薄薄的鮪魚，洋蔥只有2小塊，讓她直呼「真的不敢相信」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她跟早餐店買了洋蔥鮪魚吐司，切邊不要加生菜，當她準備打開餐點外盒時，就覺得「怎麼那麼輕？」打開後發現只有兩片烤土司，抹上非常薄的鮪魚，洋蔥僅有1小塊點綴，讓她無奈表示「真不敢相信」，於是馬上跑去早餐店詢問「你們這樣是認真的嗎？」對方表示，「我幫妳重做一份」，接下來又獲得一份「僅一面有鮪魚，另一面沒有鮪魚的烤土司，上面從1小塊洋蔥變成2小塊洋蔥」，令原PO直呼「我的鮪魚在我回家之前都游走了嗎？」

一名女網友購買鮪魚洋蔥吐司，發現內容物太少，店員幫忙重做一份後，發現內容物沒增多。圖擷自爆怨2公社

文章曝光後，網友們回應「好薄的肉泥」、「這吐司應該跟眼鏡一樣，標榜超薄」、「這個自己做很方便，全聯買白土司、鮪魚罐頭，油拌一些美乃滋，一罐至少3份」、「即使重做一份還是超寒酸」、「現在物價是真的貴，但這份吐司也偷好大，難怪早餐店越來越多」、「吃了個寂寞」、「兩份的鮪魚吐司都很少，現在真的要外食寧願選傳統早餐店，會比較便宜」、「如果妳沒有掀開看，他們就會省一筆成本了」、「這成本不超過15元吧，而且裡面沒有蛋還要55元，這種我就不會再去了」。