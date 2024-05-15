快訊

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

涉悶殺2親生子女 前櫃姐移送地檢署複訊「一度腿軟」

客運站驚現「滿滿物品」排隊買票 網無奈：常見用雜物來代排

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨有許多人用物品代排隊。圖擷自爆怨2公社
一名網友抱怨有許多人用物品代排隊。圖擷自爆怨2公社

排隊時最怕有人幫忙佔位解壓縮，不過用物品佔位較為少見。日前有位網友表示，他發現每次宜蘭的國光客運第一班車，都會有人用包包或雜物來佔位，讓他無奈表示「已經跟國光櫃檯反應，但也沒有任何效果」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，宜蘭市的國光客運每天早上第一班車，都會有一群人用包包或各種雜物來佔位排隊，這群人也不是殘障人士、老人、孕婦，讓他十分無奈表示「已經跟國光客運櫃檯反應了，但沒有任何效果」。

文章曝光後，網友們回應「還可以這樣排隊喔？那代排可以直接去做生意了，都沒有人管這種情形」、「如果是我就踢掉這些物品，他們來罵我的話，就說『上面有寫你的名字嗎？』」、「全部移到後面，他們就對你沒輒了」、「這些垃圾東西就該丟進垃圾桶裡」、「幫他們全部移到失物招領」、「這不是用物品佔位，這是遺失物，全部搜集起來拿到失物招領」、「要是我就不理那些代排的物品，直接往前到櫃檯買票」、「全部拿到警察局當作失物招領」、「國光客運如果默許的話，會有更多這種事情發生」。

《聯合新聞網》先前就有報導過代排的眉角，有代排業者透露「代排員可以事先報價，收取排隊費用，但可能同時接其他訂單，容易浮報時數」，因此現在代排生意興起，也有人用物品佔位，來替代代排員的服務。

國光客運

延伸閱讀

屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有

屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有

晚1天變連體嬰！台大醫接生雙胞胎「臍帶纏繞、大腿被套圈」 驚險過程曝光

愛約砲同事自爆罹愛滋病 上班族心驚驚：如何自我保護？

相關新聞

客運站驚現「滿滿物品」排隊買票 網無奈：常見用雜物來代排

排隊時最怕有人幫忙佔位解壓縮，不過用物品佔位較為少見。日前有位網友表示，他發現每次宜蘭的國光客運第一班車，都會有人用包包或雜物來佔位，讓他無奈表示「已經跟國光櫃檯反應，但也沒有任何效果」。

不忍了！觀光客電車內尋常1舉動 日本人怒轟：是種霸凌

台灣人喜歡去日本旅遊，到當地小心別觸犯居民的地雷，臉書粉專「日本省錢小站」引用日本某雜誌的報導指出，很多觀光客搭電車時喜歡聊天，這對日本人來說是種「霸凌」，因為平常上班通勤已經壓力很大，加上觀光客的噪音會讓他們更煩躁。

太會吃錯了嗎？遭「吃到飽店家」制止取餐 大胃王YTR傻眼：第一次遇到

在YouTube、臉書和IG各有1萬多名粉絲的大胃王「黑哲教練Black Wise」經常在社群上分享健身和吃播。他自認食量驚人，因此日前決定前往吃到飽店家消費，卻在用餐的過程中被店家制止繼續取餐，理由是「吃太多了」，讓他用餐興致大減。

新境界！2妹子速食店用「1物」占位 網驚喊：台灣人心臟真的大顆

相對於國外來說，很多人覺得台灣治安很好，常常掉東西都能成功尋回。一名網友14日在台中一間速食店看到有2名年輕女子用錢包占位，接著就離開座位2、3分鐘去樓下點餐，讓人驚呼「心臟真的很大顆」。

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

路面出現神秘十字架！日前彰化縣道路路面出現一個附帶數字、英文字母的十字形圖案，不知是新的交通標誌還是施工標記？讓人看得一頭霧水。縣議員賴清美將圖案PO上臉書，好奇開車看到這個標誌是「要停還是可以走？」

國外買珍奶險成店長！她手滑1舉動竟喜獲加盟店 網嗨：讓他們嚐嚐正宗台灣味

買手搖飲竟差點成了加盟店店長？一位在國外唸書的網友指出，自己本來只是想回味一下珍珠奶茶，沒想到卻鬧了大烏龍，因為「手滑」差點接下加盟店…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。