客運站驚現「滿滿物品」排隊買票 網無奈：常見用雜物來代排

排隊時最怕有人幫忙佔位解壓縮，不過用物品佔位較為少見。日前有位網友表示，他發現每次宜蘭的國光客運第一班車，都會有人用包包或雜物來佔位，讓他無奈表示「已經跟國光櫃檯反應，但也沒有任何效果」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，宜蘭市的國光客運每天早上第一班車，都會有一群人用包包或各種雜物來佔位排隊，這群人也不是殘障人士、老人、孕婦，讓他十分無奈表示「已經跟國光客運櫃檯反應了，但沒有任何效果」。

文章曝光後，網友們回應「還可以這樣排隊喔？那代排可以直接去做生意了，都沒有人管這種情形」、「如果是我就踢掉這些物品，他們來罵我的話，就說『上面有寫你的名字嗎？』」、「全部移到後面，他們就對你沒輒了」、「這些垃圾東西就該丟進垃圾桶裡」、「幫他們全部移到失物招領」、「這不是用物品佔位，這是遺失物，全部搜集起來拿到失物招領」、「要是我就不理那些代排的物品，直接往前到櫃檯買票」、「全部拿到警察局當作失物招領」、「國光客運如果默許的話，會有更多這種事情發生」。

《聯合新聞網》先前就有報導過代排的眉角，有代排業者透露「代排員可以事先報價，收取排隊費用，但可能同時接其他訂單，容易浮報時數」，因此現在代排生意興起，也有人用物品佔位，來替代代排員的服務。