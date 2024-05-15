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不忍了！觀光客電車內尋常1舉動 日本人怒轟：是種霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
日本電車。圖／聯合報系資料照
日本電車。圖／聯合報系資料照

台灣人喜愛到日本旅遊，但礙於習慣、國情不同，某些行為恐怕對當地人造成不少困擾。臉書粉專「日本省錢小站」引用日本某雜誌的報導表示，許多觀光客在搭電車時喜歡聊天，但這對日本人來說是種「霸凌」，由於平時上班通勤壓力已經很大，再加上觀光客的噪音令他們更加煩躁。

臉書粉專「日本省錢小站」分享某間日本雜誌的報導，記者採訪某知名觀光地的居民，詢問當外國人來玩時對他們造成什麼不便，許多當地人抱怨很不喜歡在電車上聽到外文交雜聊天，因為平常通勤上班、上學就已經壓力很大了，再加上耳邊總是充斥著各種噪音，且又聽不懂對方在說些什麼，令人更加煩躁「簡直是種霸凌」。

該粉專指出，其實不只是在觀光地，在大都市電車、公車上也是，日本人真的很不喜歡別人在電車上說話，該粉專特派員也時常在電車上目睹，日本人嫌外國人講話很吵，因此爆發衝突，甚至上演全武行。粉專也提醒，儘管日本電車沒有明言禁止聊天，但對於日本人來說，電車應該是個安靜的地方，因此旅客搭電車時要記得降低音量。

文章曝光，網友們議論紛紛，「在飯店餐廳工作觀察，日本客人聊天普遍都會自主降低音量聊，台灣人香港人就沒這個習慣，國情不同」、「因為音量大覺得很吵可以體會，因為聽不懂而心情Blue就有點理解不能了」、「曾在京都公車聊天上直接被當地阿嬤罵過」。

另外也有人表示，「可是他們出國就會在電車大聲說話」、「電車上有的日本人其實也很吵」、「大聲講英語，一定沒事！」、「日本人也有大屁孩在電車上，跟新搭訕的妹子聊到始發電車全車的人都聽到」、「在大阪下班時，電車裡日本人也是大聲聊天」。

出國旅遊 台灣 日本

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