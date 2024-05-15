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新境界！2妹子速食店用「1物」占位 網驚喊：台灣人心臟真的大顆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在速食店目睹兩名女子用錢包占位。圖／爆廢公社
網友在速食店目睹兩名女子用錢包占位。圖／爆廢公社

相對於國外來說，很多人覺得台灣治安很好，常常掉東西都能成功尋回。一名網友14日在台中一間速食店看到有2名年輕女子用錢包占位，接著就離開座位2、3分鐘去樓下點餐，讓人驚呼「心臟真的很大顆」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，14日在台中的一家速食店親眼目睹了驚人的一幕，他表示在二樓內用區，看到了兩個目測20多歲的女生，把錢包放在桌子上，接著去一樓點餐再上來，離開至少2-3分鐘，他直呼「台灣已經進步到用皮夾占位了」。

不少人表示台灣治安真的好，「你是剛到台灣嗎？早就這樣了」、「我身上沒其他物品時會放10元占位」、「用皮夾占有點猛」、「很久以前就這樣了，這些人心臟真的是有夠大的」、「全世界大概只有台灣能這樣而已」、「沒事啦，偶爾沒有錢包我還會拿手機占位」。

但有人認為，「那只是還沒被偷過而已」、「新加坡都用面紙跟手機」、「搞不好裡面沒錢沒差」、「我是不敢啦，大的包包都有人敢直接拿走了，小的包包怎麼消失的都不知道」、「其實裡面是空的，現在都行動支付」、「一個入坐一個買不就好了」、「韓國也都是這樣啊」。

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