太會吃錯了嗎？遭「吃到飽店家」制止取餐 大胃王YTR傻眼：第一次遇到

在YouTube、臉書和IG各有1萬多名粉絲的大胃王「黑哲教練Black Wise」經常在社群上分享健身和吃播。他自認食量驚人，因此日前決定前往吃到飽店家消費，卻在用餐的過程中被店家制止繼續取餐，理由是「吃太多了」，讓他用餐興致大減。

「黑哲教練Black Wise」在臉書粉專表示，「傻眼！第一次遇到吃到飽店家，怕別人吃」。他因為自知需要吃大量的食物，才會前往吃到飽店家消費，「結果被店家制止說我吃太多了」。

「黑哲教練Black Wise」認為自己身為消費者，並沒有犯下任何錯，因為吃到飽餐廳本來就是要讓顧客可以在用餐時間規範內無限制取用食物，被制止後難免「心情不佳」。

不少粉絲看完力挺他說「吃到飽還怕別人吃，收一收算了」、「那間店？很久以前還被店員笑太會吃，馬上送他一個負評」、「嘖嘖…怕被吃倒就不要標榜吃到飽啊！好扯欸！」、「教練，別在意，那是這家店沒本事，笑一笑，別壞了自己心情」、「老闆可能看過你的YT，他怕怕」、「誇張…大胃王也才佔少數，店家真的很不會做生意」。

幾小時後，「黑哲教練Black Wise」在臉書粉專更新事件發展，透露店家事後調閱監視器還原狀況後，已致電向他道歉，並誠心邀他再去吃一次，「我接受道歉，也感受到誠意」。