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新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化伸港鄉馬路上繪製航測標，民眾還以為是新的交通標誌。圖擷自彰化縣議員賴清美臉書
彰化伸港鄉馬路上繪製航測標，民眾還以為是新的交通標誌。圖擷自彰化縣議員賴清美臉書

路面出現神秘十字架！日前彰化縣道路路面出現一個附帶數字、英文字母的十字形圖案，不知是新的交通標誌還是施工標記？讓人看得一頭霧水。縣議員賴清美將圖案PO上臉書，好奇開車看到這個標誌是「要停還是可以走？」

根據《自由時報》報導，有民眾在彰化縣伸港鄉中山東路路面發現一個十字標誌，以為是新的交通標誌，便向縣議員賴清美詢問。賴也看得霧煞煞，便將圖案PO上臉書，並寫道：「現在開車不只要看紅綠燈，也要看地面線道是不是左轉道，更要看地上的圖案標誌是什麼？這圖案不知道這是代表什麼？要停還是可以走呢？」

據報導，這個帶有數字及英文字母的「神秘的十字標」，連警方也被考倒，不知是何作用。經向公路總局彰化工務段求解，才知原來它是用於航空攝影時的「航空測量標」，簡稱「航測標」。

臉書粉絲專頁《林業保育署航測及遙測分署-360 Face》曾發文分享航測標小常識，路面上「神秘的十字標」，主要是輔助航空攝影測量，作為影像定位、精度檢核的依據，一般常見的形狀，除了十字形以外，還有T字形、Y字形。

農林航空測量所的地面人員會定期在航空攝影前佈設這些航測標，並利用GPS測量其坐標資訊，航攝照片便可透過這些具有坐標資訊的航測標，應用在處理正射影像圖、像片基本圖、地形圖等圖資，對於經濟建設、行政管理、災害防救及農林資源調查等作業相當重要，所以籲請民眾不要踩踏，以免髒污無法在航照上識別。

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