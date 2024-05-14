月薪3萬元能幹嘛？ 網嘆「只能生存不能生活」

「這個年代月薪3萬元能幹嘛？」有一位男網友在社交平台以此為題提問，因為每個月七扣八扣基本開銷後，他口袋只剩3500元，真不知道3萬能生活嗎？

原PO在PTT貼文表示，自己在沒有父母親的金錢後援下，每月薪水雖是30000元但實領28500元。其中，每月房租含水電哩哩摳摳要1萬元；平日餐飲1萬元；電話費、油錢日常開銷雜支5000元，扣除這些基本花費後，薪水只剩3500元，這還沒算保險娛樂等等開銷。這讓原PO不禁省思「這年代領3萬元能幹嘛？」

網友看完貼文後，紛紛表示這種薪水「只能生存不能生活」，有人同時提供省錢的方式給原PO，「建議手機換預付卡，最省。都沒錢了，也不要上網」、「省油錢，是開車嗎，改騎機車吧」、「改搭大眾運輸」、「房租10000元，想辦法變成房貸15000元」。有網友認為原PO「花費太多，不是薪水太低」、「可以一天花1000元」、「找便宜的房子，吃飯也要省」，也有人建議「餐飲跟電話費要減少，否則換工作」，或是「生活可以撐著，但要學習怎麼賺多一點」。

也有人提供自己的開銷方式供原PO參考，「我月薪4萬的時候租5500元的房子，最近回去看漲到6000元，當時一個月下來有存到15000元，現在房貸繳清了」。